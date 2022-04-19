學女團潮人　打造黑超型Look

太陽眼鏡是展現個性穿搭的必備單品，戴上太陽眼鏡的瞬間，潮流時尚感會即時大增！而且遇到陽光猛烈的時候，太陽眼鏡還可以阻隔强光對眼睛的傷害。今年初夏剛到，BLACK PINK的Jennie、少女時代的孝淵等女星搶先分享自己的太陽眼鏡搭配。時尚醋酸纖維粗框加上復古大鏡片是每一季的主流，因為大鏡片可以顯得臉更小，而且醋酸纖維粗框比金屬框的設計更具玩味性質。以下推薦幾款就算不是女明星面形，也能輕鬆駕馭的款式，讓大家型爆初夏。

繽紛玩味色彩黑超

今季LOEWE推出的太陽眼鏡既富有趣味，但又不會設計太誇張導致常人難以駕馭。今次的新鏡款靈感源自70年代風格，更特別引入全新醋酸纖維材質，採用俏皮Paula's Ibiza系列字體作為鏡腳標誌。創意總監Jonathan Anderson巧妙結合不同風格和形狀的多色漸變醋酸纖維，打造出獨特品牌風格的大膽鏡框。戴此款眼鏡前，不妨看看Jennie的示範。她早前所戴的太陽眼鏡便採用了象牙白色粗框配黑色鏡片設計，經典的設計既搶Fo又百搭。Jennie亦演繹了不同戴法，除了戴在眼睛上，還偶爾把太陽眼鏡架在頭頂或衣服領口等不同地方當成裝飾，時尚度同樣滿分。

超大鏡框鏡臂

高級時尚品牌Salvatore Ferragamo又點止鞋履設計出色，品牌今季推出的女裝太陽眼鏡亦同樣讓人驚喜。鏡框採用輕巧的塑膠製成大膽的超大矩形結構，寬厚的鏡臂中央作霧面設計，並於兩側加上閃亮的金屬飾條。這形狀眼鏡戴上臉，已經瞬間吸引大家的注意，所以佩戴時需要留意服裝搭配，不能喧賓奪主。孝淵的穿戴方法就十分完美，戴上誇張的太陽眼鏡後，就配襯同色系的吊帶裙，低調中不失性感。