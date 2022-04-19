海鮮盛宴　平貴有得揀

最新社交距離限制由星期四、4月21日起分階段放寬，恢復晚市堂食至晚上10時及每枱上限4人，各大食府相繼為晚市堂食準備，為了慶祝可以夜晚坐低歎美食，一於食餐海鮮盛宴賀一賀，搜羅多間全新海鮮主題美食，讓大家食好啲、食豪啲！

大埋頭海鮮美饌

想要一次過食盡各大海洋鮮味，自助餐當然三甲之選，尖沙咀香港香港金域假日酒店Bistro on the Mile咖啡廳將於4月21日起至6月30日期間推出「環球海鮮自助晚餐」，搜羅環球海鮮，運用多種烹調技巧，帶來豐富海鮮盛宴。久違了的冰鎮海鮮，包括即開生蠔、龍蝦和龍蝦、蝦、藍青口和麵包蟹，還有韓風八爪魚沙律、煙三文魚、日式蟹肉沙律、鮮蝦配杧果莎莎醬。日式方面有壽司和各款精選刺身，如三文魚、吞拿魚、鯛魚、甜蝦及仿鮑片刺身等；主菜方面有鹽燒鯖魚、照燒魷魚筒、日式紫菜鰻魚卷、椒鹽鮮魷、避風溏炒蟹、椒鹽瀨尿蝦、清蒸石斑魚、椒鹽九肚魚、蒜蓉粉絲蒸扇貝、燒乳鴿及燒美國西冷等。甜品方面則有Haagen Dazs雪糕、葡撻、焦糖榛子蛋糕、希臘乳酪芝士蛋糕、杧果椰子撻、日式芝士蛋糕、綠茶法式燉蛋、朱古力脆脆蛋糕等。此外，指定信用卡惠顧，周日至周四享75折優惠、周六及公眾假期則享8折優惠，而使用消費券惠顧更可以每位獲贈標準飲品一杯添呢！

任食法國藍青口

青口迷想大擦特擦肥美肉厚的藍青口，尖沙咀的The Mussels海景餐廳就由即日至6月29日逢周日至周三推出全新「Show Me Your Mussels」任食青口優惠，可以任食來自法國的頂級「睡」藍青口，而「睡」青口即活青口，捕撈後放在低溫海水中令青口進入睡眠狀態，再以冷凍方法新鮮空運抵港，保持青口呼吸狀態之餘亦確保離水時間不會太長，保持肉質鮮美飽滿。只需於指定日子堂食柯打一款主食便可以百多元加配任食店中招牌法國活青口；主食選擇非常多元化，有美國Prime頂級側腹牛排、西班牙Iberico豬扒、香煎海鱸魚及香煎三文魚，又可以選擇特色意粉如煙三文魚菠菜忌廉汁意粉、藍青口番茄汁意粉、帕爾馬芝士肉醬意大利粉或龍蝦汁大蝦意粉等，大胃王都一定飽！

期間限定蝦鮮味

喜歡食拉麵的，香港一風堂早前推出了全新極上濃厚「海老豚骨拉麵」，以招牌醇厚豚骨湯融合濃郁香甜的龍蝦湯，配搭多款具豐富海老元素配料，鮮味滿滿！此外，品牌更推出消費券優惠，拉麵愛好者可以高達73折的優惠品嘗高質正宗日式拉麵！如果想外賣返屋企慢慢歎？可以揀外賣限定的濃厚海老沾麵，濃郁香甜的海老湯底配以彈牙掛湯的特製中太麵，加入新鮮海老、海老肉味噌及芝士脆餅等配料，口感層次超豐富，仲唔怕啲麵發脹添！

獨自烤香魷魚鬚

喜歡獨自一人開餐又喜歡日式烤肉的話，對日本過江龍「燒肉 LIKE」一定不會陌生，品牌剛推出了全新「魷魚鬚」套餐，有魷魚鬚、牛五花、牛小排及全新推出的葱香鹽檸檬醬（配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律），魷魚鬚爽滑彈牙，燒至微微焦香後蘸秘製清新葱香鹽檸檬醬，淡淡檸檬清香與香葱末交織出鮮香滋味。單點「魷魚鬚」也附上全新葱香鹽檸檬醬，鮮味沛然！品牌於指定分店同步推出外賣自取或送遞的全新自選燒肉便當，有12款肉品供自由配搭，好似熱賣的牛、豬、雞肉，又有美國SRF極黑和牛肩胛牛小排、牛小排、美國頂級西冷等，之後追加多款自選醬汁、溫泉玉子、LIKE芝士咖喱及各式飲品等。便當更附送白飯或紫菜飯、和風湯、泡菜及蒜香醬油，分量十足，買返屋企慢慢歎！