東冲有料到：泰國潑水節今年有水玩

今年潑水節的首日，曼谷Khao San Road有很多外國遊客及當地人在街上忘形玩水，重現了昔日潑水節的熱鬧情況。（胡慧冲提供）

泰國新年（即潑水節）剛剛告一段落。由於疫情關係，過節前當地政府已宣布不可以玩水，但意想不到的是，潑水節首日無論在布吉島、蘇梅抑或清邁等地，只要有遊客的地方大家照樣玩水玩得不亦樂乎。

當晚就連曼谷出名的Khao San Road亦同樣有很多人玩水！小弟知道這個消息後，當然第一時間前往採訪！

正如在我在社交平台發布的圖片所看到的，無論是潑水或出動水槍，大家都樂在其中！參與其中的既有外國遊客、也同時看到好多當地人。畢竟大家已經抗疫疲勞，加上已經三年沒有玩水了，所以大家都異常投入。置身其中我也被射濕了，感覺相當高興，彷彿像一位久別重逢的朋友重現眼前一樣。儘管政府禁止戲水、或這種玩法可能有潛在風險，但現場所見大家似乎「冇有怕」！有朋友亦擔心我採訪完畢後會「中招」，但幸好採訪後至今每次做快速檢測都是「一條線」，所以我還是那句老話：「生有時死有命」！

採訪期間的Khao San Road呈現了三年內未曾出現的景象，人多、熱鬧、開心兼有氣氛，這正正是潑水節所呈現的面貌，奈何疫情關係不能讓大家如常地玩。而今年玩水的情況卻未能延續下去，事關經媒體報道後，潑水節的第二日（即4月14號）警方跟市政人員即在相關街道駐守，而且不斷有制服人員巡查，並勸喻所有店舖切勿參與玩水，其中遊客到來Khao San Road時只要攜帶水槍會即時被充公，在大家既不能夠帶水槍入內、周邊店舖亦禁止將水槍及水給予訪客的情況下，那麼你定必會以為Khao San Road會變得死寂一片了，但出乎意料的是氣氛依舊良好，猶如疫情發生前的Khao San Road，兩旁盡是播放着音樂的酒吧，大家在此飲酒作樂，將昔日的熱鬧情況重現眼前。

除了外國遊客，泰國當地人亦喜歡到這裏消費，估計泰國政府對酒吧開了綠燈之後，Khao San Road的情況只會愈來愈好，除非一週後發現這裏有一個很大的感染群組，那就真的無話可說了……期望美好的一天盡快回來吧。

胡慧冲