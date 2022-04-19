Game迷必住！電玩公司總部變酒店

提起任天堂（Nintendo），就算你未碰過遊戲機，都有聽過旗下《超級瑪利歐系列》的大名吧！這間公司自1983年推出家用遊戲機Family Computer（俗稱紅白機）以來，至今依然帶領着電玩界的潮流，可算係Game迷心中的神級存在。想進一步了解其背後的魅力，就要入住剛於4月在京都市下京區開幕的酒店丸福樓，事關酒店是由任天堂舊總部大樓改建而成，更找來建築大師安藤忠雄設計監修，絕對令人想先住為快！

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日本．建築大師出手 細味品牌歷史

作為近期日本傳媒熱話的丸福樓，除了將1930年竣工、以鋼筋混凝土興建的三棟相連任天堂舊總部辦公樓建築「既存棟」改建外，還包含將部分舊建築拆卸、由安藤忠雄負責設計監修的新建「新築棟」所構成。酒店共提供18間客房，當中包括7間套房，既存棟的客房保留昔日總部裝潢，房內有不少當時的裝飾，如壁爐、燈、櫃子等，氣氛懷舊。新築棟的客房則走簡約路線，呈現時尚舒適的居住空間，而且酒店內所有客房的布置及家具都各有不同。設施方面，除了有由料理家細川亞衣監修的餐廳carta.及兩個Lounge外，焦點莫過於展示任天堂歷史及創業理念的Library空間，訪客可以接觸到品牌賴以起家的紙牌遊戲及初代遊戲機等貴重資料。房價（包早晚餐及飲品小食）每晚¥100,000起（約HK$6,200）。

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法國．百年百貨店 歎奢華享受

舊辦公大樓外，老字號百貨公司亦成了注目酒店。早前於法國巴黎市中心開幕的豪華酒店巴黎白馬莊園（Cheval Blanc Paris），便由有逾150年歷史的莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）的一部分改建而成。酒店保留了原有的Art Deco風格，提供72間客房及套房，房內布置由著名建築師Peter Marino負責，在這所歷史建築內加添了摩登元素，而且住客可於房內飽覽塞納河、新橋（Pont Neuf）、羅浮宮、艾菲爾鐵塔、聖母院等著名景點的景色。酒店地下設有Dior Spa及英國凱瑟琳王妃御用髮型師Rossano Ferretti的Salon，餐飲則由法國米芝蓮三星名廚Arnaud Donckele主理，還設有一個長30米的室內泳池及設備齊全的健身室，為你帶來頂級享受。房價每晚€1,550起（約HK$13,175）。

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比利時．郵局改建 復古風情

比利時的第二大自治城市根特（Ghent）有甚多值得細味的歷史建築，位處市中心的1898 The Post酒店，前身便是建於1898年至1910年間的根特郵局。外觀保留了原本的哥德復興式建築風格，並有一座高54米的宏偉鐘樓，延續19世紀末的懷舊特色。酒店共提供38間客房，依大小分為「郵票」、「信封」、「信紙」、「明信片」及「馬車」等房型，均以墨綠及灰褐色為主色調，搭配深色的木質古董家具，當中最受歡迎是位於頂樓的套房Tower Suite，坐擁360度城市美景。也別錯過酒店的酒吧Cobbler，布置充滿復古風情，以畫像、雕塑及舊書作裝飾，有別於一般酒吧的氣氛，在這樣的環境下，邊享用特色雞尾酒，邊提筆寫信或明信片給遠方的朋友，特別富有情懷。房價每晚€206起（約HK$1,751）。