春宮帶陰魂不散　Kim Kardashian被陪審團取笑

美國真人騷家族Kardashian被成員Rob Kardashian女模舊愛Blac Chyna入稟指控他們破壞她的電視事業，Kim Kardashian與母親Kris Jenner、妹妹Khloe Kardashian以及同母異父妹妹Kendall Jenner昨日（18日）出席洛杉磯法庭觀看陪審團挑選程序，期間Kim與舊愛Ray J於2002年拍攝的春宮帶被舊事重提！

當Kardashian一方律師詢問陪審團準成員對真人騷有否強烈正面或負面看法時，一名5、60歲左右男子回答沒看過Kardashian真人騷，但表示：「我睇過Kim Kardashian套春宮帶，我認為我唔可以喺呢件案保持客觀公正。」其他陪審團準成員聽到，一起爆笑，Khloe則立即掃Kim頭髮安慰她。該男子又說：「我好難做到陪審團，因為我會一直喺腦海重播套春宮帶。」Kris聽到後不住搖頭。雖然Kim不為所動，直視前方，但Khloe明顯面有慍色。

早前Kim於真人騷亦播出與美國饒舌歌手前夫Kanye West所生的6歲兒子Saint用平板電腦上網時，無意中看到取笑Kim春宮帶的潮圖，她拿走兒子電腦後，向前夫打電話哭訴擔心會被他看到春宮帶。不過有網友認為該事件一如真人騷套路，純粹是Kim自編自導自演博收視。