曾錯過孖女生日感愧疚　熊黛林：佢哋好需要我！

名模熊黛林（Lynn）與丈夫郭可頌一對孖女Kaylor與Lyvia今天（19日）4歲生日，一如以往，Lynn安排孖女到影樓拍照，順道拍攝全家福，溫馨幸福。今年拍攝生日照的主題是孖女喜愛的運動造型，大女Kaylor穿上超可愛芭蕾舞裙，妹妹Lyvia則穿上一身跆拳道服。

整個拍攝由籌備、布置、為囡囡扮靚靚，都是由Lynn一手包辦，拍攝時更由她親自教授囡囡擺甫士兼儀態，Lynn說：「每一年幫佢哋影輯相，順便影埋全家福，會一直延續落去，因為每一年都想記錄低呢啲咁美好嘅回憶，佢哋又大一歲，作為成長嘅紀錄，一家人睇番都知道呢個家係幾咁溫馨同幸福，佢哋係好幸福嘅小朋友，希望佢哋永遠都咁開心、健康成長。」

開心的背後，Lynn的體力耗盡，她笑言比自己拍照辛苦得多：「我影相唔使理咁多，但要幫佢哋諗着咩衫？點樣影？要溝通，完咗之後要揀相，係好多嘢、好辛苦，我寧願自己影相多啲，哈哈。」

囡囡每次的造型都係當時她們最鍾意嘅，她說：「好似今年我會買彩虹裙，因為佢哋好鍾意畫畫，彩虹代表佢哋係好開心嘅小朋友；佢哋性格係一動一靜，家姐斯文啲，鍾意好靚嘅嘢，扮公主、跳舞，妹妹坐唔定，鍾意創作，郁嚟郁去，鍾意跆拳道，都係佢哋自己揀嘅。」

一對孖女已經4歲大了，Lynn感慨說：「佢哋真係大得好快！尤其係我出咗去做嘢嗰3個月，返嚟見佢哋高咗咁多，又識講好多嘢，突然之間覺得自己好似錯過咗啲嘢。疫情又會影響心情，因為我哋係一個大家庭，但呢個時候唔可以咁多人一齊慶祝，始終有少少遺憾，喺屋企人食餐飯、唱生日歌切蛋糕，一家人一齊就好開心。記得舊年佢哋生日，我返咗內地工作，唔可以陪喺佢哋身邊，我都有少少唔開心，但係今年喺佢哋身邊，我同囡囡都好開心，佢哋成日都話『媽咪好開心你唔使做嘢，我唔鍾意你出去做嘢咁耐。』我都知道佢哋好需要我、好想我陪喺佢哋身邊。希望佢哋可以健健康康、快高長大，每日都咁開心。」