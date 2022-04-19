全新餐盒　低碳生酮港式名物有得揀

雖然社交距離放寬至開放晚市堂食及可以4人一枱，之不過仍然有不少為免人多高風險，以及怕麻煩，依然選擇Takeaway，近年就有酒店集團旗下餅店推出糕餅以外、又緊貼潮流的有營低碳及生酮餐盒；亦有酒店中菜廳推出名物外賣套餐，以及新近推出的港式滋味外賣套餐呢！

潮流大熱

生酮飲食可以說是近年大熱飲食潮流之一，不少城中名人明星都爭相以此飲食方法Keep Fit，而Royal Delights就由酒店集團區域行政糕餅總廚陳繼志師傅、酒店行政總廚李志邦師傅及生酮飲食顧問及著名健身教練Zoe Li合作設計、由即日起推出一系列適合低碳飲食（低醣飲食）方法及生酮飲食（Keto Diet）的餐盒，分別需1天前及3天前預訂。菜式包括希臘風情沙律、菠菜芝士蛋批、巴馬臣芝士雞吉列、香草雜菜燴牛肋條配糙米飯、烤檸檬三文魚泰蘆筍、烤青檸雞件、蒜蓉海蝦炒小黃瓜甘筍絲意粉、焗牛肉千層等，連甜品蛋糕也有，如生酮草莓香橙杏仁蛋糕、生酮草莓朱古力慕絲蛋糕、生酮巴斯克蛋糕及焗生酮雜莓大黃金寶撻，款式多多，配搭新穎又美味，想兩手揈揈就可以品嘗一頓啱心水的饗宴話咁易！

港式滋味

喜歡港式滋味的對香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18的玫瑰露叉燒豬油撈飯絕不陌生，作為餐廳招牌名物，要堂食都條件多多，而餐廳早前就推出外賣自取套餐（2人及4人），有玫瑰露叉燒豬油撈飯、湯羹及小菜，大受歡迎；故連酒店咖啡廳亦加入戰團，推出港式西餐滋味的「阿爺豬扒飯二人套餐」及「雞皇意粉二人套餐」，有招牌美食的阿爺豬扒飯及雞皇意粉外，還有前菜或湯、一個12吋的厚底薄餅及甜品，例如蘑菇忌廉湯、意大利辣腸薄餅、夏威夷薄餅、草莓瑞士卷、美式芝士蛋糕等，分量十足，無論是安坐家中或辦公室都一樣可以輕輕鬆鬆解決一餐；而外賣自取更有85折優惠添呢！