點入行？︱陳山聰廣播道追星　模仿四大天王慘被叮

藝人陳山聰主演的《金宵大廈2》近日熱播，他早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》訪問。談到明年入行30年，山聰透露自己求學時已經常流連廣播道追星，之後機緣巧合參加《歡樂今宵之四大天王模仿大賽》並順利入圍，為演藝路揭開有趣而刺激的一頁：「我同學Last Minute陪我坐的士上廣播道，我唱咗兩句就被人叮，當時仲諗住玩吓咋嘛，點知兩日後收到入圍電話。」

之後山聰接獲不少邀請簽約的電話，不過遭陳媽媽以年紀尚輕為由拒絕，直至中學畢業後才正式入行當歌手，不過他指自己實力不算強，主要賣青春及陽光，最終遇上97金融風暴而結束了僅4年的歌手生涯：「之後我上咗內地拍劇，造就咗我認識伍詠薇。」山聰又透露拍處男劇《男人四十一頭家》時，開工連撳門鐘都緊張過人，相當搞笑。

當年演技未達標，山聰之後便沒甚麼演藝工作，而為了生計，他轉行做過兼職售貨員，及為本地設計師打理店舖，其後輾轉下重返無綫，擔當旅遊節目主持，及後有機會演出劇集《情牽百子櫃》，2009年再憑《學警狙擊》「左輪」一角成功入屋，他感激當時監製黃偉聲的栽培。