Q：我是33歲男性，工作收入靠佣金，新婚又想生育，有機會去搏殺時，我一定盡能力去賺錢。但我發覺在生意業績好的時候，會非常有興致做愛，連續兩天做4、5次都綽綽有餘，幾累都不怕。但當業績差，就算是老婆主動，我都提不起勁，勉強去做只為交差，過程中變半軟便乘機中止。睡前看手機找商機，假期寧願睡覺。老婆經常為此事發脾氣，說我一時一樣，有時似性沉迷，有時似守齋，投訴會拖延懷孕的時機。但我的確沒心情做愛，寧願留力去工作，努力賺奶粉錢，不過由於老婆真的太不滿，請問可以怎樣互相遷就？

Samuel

A：不少香港人處於較極端的生活節奏狀態，工作搏到盡，忘了放鬆自己，常掛在口邊說要平衡生活節奏，它偏偏變成最難拿捏和實踐的一種生活方式。

因發展事業、賺錢、升職、進修等原因，令很多人的精力和情緒處於緊張、壓力、焦慮狀態，若再加上晨昏顛倒，足以影響到伴侶間的「性心情」起伏波動。多年來香港人的性生活質素差，平均性愛次數漸趨下滑，有論是工作壓力所直接導致。不過，閣下的個人經驗則與這統計現象帶點差異，皆因很多伴侶是乾脆停止親熱行為，而閣下的模式卻像「性愛晴雨表」，較準確地描述，工作壓力令個人衍生某種特殊的「性愛晴雨表」，這正正展現在閣下身上。舉例說，有部分人遇工作不順境、失意時會縱慾，藉着性愛或自慰去減壓，這是一種逆向式的性發洩模式。反之，閣下則屬同步式，每當經濟豐收、職場得意、意志高昂時，便同步產生性亢奮；遇困難時則像敗了鬥陣，對性愛提不起勁。

「性愛晴雨表」飄忽不定，有甚麼不好呢？在日常積極工作時，個人身心其實已承受莫大挑戰，情緒繃緊。工作狂熱加上性愛狂熱，其實是拿自己的身體開玩笑，忽然加重了性機能、心血管的負擔，交感神經變得過度活躍，均容易引發性愛過勞的後遺症。

房事遠離了平衡之道，最不知所措的還不是枕邊人！房事疏密只由單方面話事，伴侶會感到較難協調，加上部署懷孕需要精心計算排卵日子，若長遠只按閣下的「性心情」去進行，確實會擾亂懷孕安排，給妻子製造不孕或高齡懷孕的憂慮。為免損害伴侶關係，減輕妻子的怨懟，雙方宜共同重新整理「性愛時間表」，嘗試將工作帶來的勝利感、挫敗感、焦慮感，跟性愛活動脫勾。心情興奮時，性生活也宜點到即止，避免情慾過度活躍招致虛脫。若心情欠佳時，可互相擁抱睡眠，增強親密度和心靈安慰，有助漸漸重燃慾望。在假期時，可把房事留待到清早，恢復體力時才進行。還有便是每月詢問妻子哪幾天屬高受孕期、哪天是排卵日，讓妻子理解丈夫願意一起實踐生育計劃，而非被冷落、遭到拋諸腦後。

李偉儀