麥明詩10優高材生玩攻心計　旨呈謝皮話冇艷福

由黃德斌和麥明詩主演的AMM網劇《逐流時代》最近熱播，歌手旨呈於劇中飾演德斌兒子，二人有多場火爆爭吵戲，旨呈自言從德斌身上獲益良多：「佢本人好親切，但一埋位就入戲，我不停同自己講唔可以有錯。記得有場戲我NG咗好多次，之後就不敢怠慢，做足準備功夫，有德斌喺度會覺得好有力量，佢係一個好專業嘅演員，令到整個氣氛都好有張力。」

談到與3位女神麥明詩、鍾浠文及張凱娸合作，旨呈否認艷福無邊：「麥明詩係德斌嘅情人，對我只係攻心計，鍾浠文對我幾好，但後期就發現完全冇心動，仲會好慘，而我同張凱娸又冇親密戲。」他反而難忘被黎紀君掌摑及用棍毆打：「佢係真打，仲畀佢打咗好多巴，本來佢想留力，但監製（戚其義）覺得唔似，叫佢用力，最後我塊臉真係有少少腫。至於用棍毆打，其實唔係黎紀君落手，因為佢唔夠膽打落嚟，係監製親自打。」

談到最難忘的一幕，旨呈表示是其中一場撞車戲：「嗰場戲係凌晨時份喺中環拍，講我一邊揸車一邊好激動咁講電話，黎紀君坐我隔籬，佢要同我搶軚盤，我又要揸車又要背對白，拍攝前好緊張，事前圍讀咗好多次，好在正式拍攝時好順利，完全冇NG。」