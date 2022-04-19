Anson Lo情傾陳漢娜惹不滿　Edan親解劈炮之謎

ViuTV的收視冠軍劇《大叔的愛》，聲稱本以原有班底開拍新劇《百萬同居計劃（暫名）》，因有傳男一Anson Lo（盧瀚霆）為幫感情要好的陳漢娜（Hanna）有更多演出機會，出面向組劇要求加女方入組，令本有份參演的Edan（呂爵安）戲份大減，最後更決定「無緣入組」。

傳聞曝光後，事件不斷發酵，除傳其好兄弟Jeffrey（魏浚笙）「突然」開拍，似是頂替他角色的之嫌，沒有份拍《百》劇的Edan接受電台訪問時，又道出劇本班底的最新版本。Edan稱：「其實我自己都真係好想拍，因為好多熟悉嘅臉孔，同埋大家上年拍得好開心，出到嚟大家又鍾意睇。其實本身傾定咗係會拍。」但因疫情影響，其他工作被推遲才跟《百》檔期相撞而要「放棄」。不過講到陳漢娜向Anson Lo落嘴頭一事，Edan卻表示：「以我所知，佢好似係唔關事，佢好似係其實無份參與劇集，我唔肯定，但以我所知係咁。」再惹人揣測陳漢娜是否因傳聞炒得熱而避嫌唔拍，情況如Jeffrey情況一樣，演員名單「又彈出又彈入」。

他又指因為最早得到的消息是黃德斌、Stanley(邱士縉)、楊偉倫都因為檔期問題未與參與，所以：「唔齊人個心都舒服啲」，直到黃德斌入劇組，他大感可惜。至於可會客串，？Edan「又要威又要戴頭盔」恨參演：「我梗係唔會依家同大家講啦。有定冇？老實講我暫時未知，但係如果有，我都好希望一齊玩。」