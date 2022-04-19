天氣開始回溫，又係去游水嘅時候，只係家陣喺疫情環境下，真係唔知幾時至落得水，真係好懷念昔日陽光海灘同比堅尼嘅日子。好彩美國四仔已搶先推出唔少以游泳為主題作品，仲有瀑布玩濕身場面，等大家可以止吓渴先！

巨乳魔力

外國地方夠大，唔少人屋企都有個後花園，想游水嘅話只要整個充氣泳池就得，而望住一對對比堅尼巨乳，男士又點可能唔興奮呢？呢套由Team Skeet推出嘅《Titty Attack #10》正係以此為題材嘅作品。由Blake Blossom、Indica Flower、Ava Sinclaire及Emily Right等四位巨乳脫星演出，單係佢哋嘅身材，就已經符合晒巨乳誘惑嘅宗旨。劇情相當簡單，就係講有班巨乳淫娃因為貪方便，喺屋企嘅後花園整個充氣泳池兼曬太陽，點知玩得一陣佢哋就剝光豬，結果引到男鄰居慾火焚身，班囡囡見狀就邀請對方嚟打番場友誼波，齊齊享受快感。

失憶艷事

咪以為韓劇至會玩失憶橋段，原來美國四仔亦有咁嘅劇情，好似呢套由片廠DORCEL炮製嘅《Liya, An Indecent Story》正係其中之一。由Liya Silver一個擔大旗演出，劇情充滿懸疑及情慾元素，睇得出導演Alis Locanta花唔少心思拍攝。故事講Liya Silver醒番之後，發現自己身穿比堅尼瞓喺海灘，同時發現自己失咗憶，呢個時候有個猛出現幫忙，兩人漸漸互生情愫，繼而日日夜夜喺海灘瘋狂曳曳。正當Liya Silver覺得搵唔搵得留記憶都冇所謂時，卻發現男方嘅屋企竟藏有自己嘅照片，唔通佢嘅失憶係同對方有關？

三人混戰

雖然道「男追女，隔重山」，但呢句話用喺呢套由Vixen推出嘅《Threesome Fantasies #10》上，就唔係咁啱喇，皆因片中嘅囡囡唔單止易追，仲好歡迎陌生男同佢哋嚟場一男二女三人行，而先決條件係要夠膽大心細同面皮厚。由Ginebra Bellucci、Athena Palomino、Vicki Chase等多位人氣脫星演出，故事講一班單身囡囡聯群出動獵艷，雖然期間遇到唔少型男，之但係冇一個有下文，差啲以為冇着落食白果之際，突然有位男士問佢哋想唔想曳曳，結果梗係一拍即合，仲反過嚟問對方玩唔玩三人混戰。咁嘅艷遇莫講話呢班女郎夠滿足，男人遇到咁嘅情況更係三生有幸啦！

碟評

泳衣加索女固然好睇，只係想有更強嘅視覺享受，脫星更係要有火辣身材至得，而講到喺今次推介嘅3套作品中，演出脫星嘅身材最吸睛，必定非《Titty Attack #10》莫屬，事關片中每位脫星不但胸懷巨乳，更係連場激戰冇冷場，最啱鍾意睇密集式性愛嘅四仔迷。如果想睇有劇情嘅四仔，《Liya, An Indecent Story》不但劇味十足，主演嘅Liya Silver身材亦相當有睇頭。至於《Threesome Fantasies #10》則喺前兩者之間，即係有巨乳脫星演出又有啲劇情，當然呢套作品最大嘅賣點，就係有大量三人行嘅混戰場面啦！