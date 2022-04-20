【是日通勝】

農曆三月二十

壬寅年 甲辰月 癸卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：補垣、安床、安葬

忌：詞訟、開渠、開巿

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、15、29、37

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：努力減肥是好事，但要注意節食會損害健康。

金牛座：做任何決定都不應意氣用事，以免破財收場。

雙子座：財運穩步上升，一家人毋須為物質生活憂心。

巨蟹座：幸運指數排第一，有能力應幫助有需要的人。

獅子座：說話得體易獲異性青睞，有助打破感情悶局。

處女座：運勢比上不足比下有餘，做善事可遠離霉運。

天秤座：健康運不錯，保持心境平和可度過美好一天。

天蠍座：一子錯，滿盤皆落索，謀事一定要腳踏實地。

人馬座：待人接物忌自私自利，不然運氣再好也沒用。

山羊座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

水瓶座：做人忌固執，顧及別人感受才可贏得好人緣。

雙魚座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）虎 是非多

鼠：有望於事業上取得突破，收入與日俱增。

牛：信心足，趕快處理棘手問題，不宜再拖！

虎：容易惹是非，提防小人在背後搞小動作。

兔：愛情運強，有伴侶者可重溫久違的甜蜜。

龍：獲上司支持，有機會在職場上脫穎而出。

蛇：桃花旺，今天易有艷遇，單身者要把握。

馬：事業順利，利見客傾生意，成事機會高。

羊：整體運下滑，面對意見分歧時要沉住氣。

猴：生財有道，謹記多勞多得，勿錯失良機。

雞：是日沖煞，運勢平平，謀事要留意細節。

狗：久坐無益，抽空鍛煉身體，心情也變好。

豬：霉運纏身，頭頭碰着黑，內心有無力感。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

打造零壓力居所

忙碌的都市生活充滿沉重氣氛，回到家裏更應放下包袱，好好休息。在玄學上，細心注意居所的細節，可減少壓力。

‧睡房布置放鬆身心

風水學上，尖銳物品易帶來煞氣，也影響心神，因此睡房不宜擺放任何尖角形狀的物品，包括燈飾及裝飾擺設等，最好使用圓形或橢圓形的燈飾，並避免使用吊燈。床頭也要避免緊靠窗戶，長期受不穩氣流影響，難以安眠，最好訂製高身的背板作遮擋，甚至封窗解決。另外，有朋友喜歡用盡睡房的每吋空間，睡床四周及床尾加設到頂的衣櫃或書櫃，但在床上時像被包圍，增加壓迫感，反而影響睡眠，應至少保留床尾的位置，營造空間感。

‧居所顏色不宜深沉

居所的色彩應避免使用黑色、深灰色、深啡色等深沉的顏色，容易影響情緒，令人鬱鬱不歡。大紅大紫等的搶眼色調，也不宜大幅度使用，以免情緒過於亢奮，最好以中性柔和的顏色為主，再搭配鮮色作為點綴，較為和諧舒適。

‧客飯廳避見尖角物

客飯廳裝置射燈要避免直射梳化，長期照射居住者，不利健康，也容易令人心情煩躁。同樣道理，客飯廳的燈飾也要避免使用尖角設計，收藏品如刀劍類，又或持有尖角武器的模型等等，最好放置在櫃內。