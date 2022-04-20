陳自瑤拍激情戲表現緊張　黎諾懿自嘲不是高手

藝人陳自瑤（YoYo）與黎諾懿為新劇開工，首場戲即有接吻鏡頭，YoYo自爆劇中有不少激情場面，最激一場的對手正是黎諾懿，嚇得對方急否認，原來他事前未有跟太太備案！

陳自瑤與黎諾懿日前為無綫新劇《婚後事》開工，場口講述2人在天台談情，黎諾懿將她一擁入懷親吻。首當女一的YoYo排戲時表現緊張，坦言每日返工都心情忐忑，擔心自己做得不夠好，黎諾懿大讚拍檔做足功課，劇本內寫的備註比編劇寫的還要多，見對方如此勤力，笑言自己也要加把勁。

YoYo透露2人首日拍攝的首場戲便是咀戲，要靠高手黎諾懿帶領，揚言對他有信心。而黎諾懿自言最怕拍親熱戲，又謙稱並非這方面的高手：「（同劇嘅）羅子溢先係高手，尋日佢仲話要嚟現場指導，因為佢套套戲都有親熱鏡頭。我就好少拍，太太睇完個劇本話：『都唔知點解搵你拍談情戲，你都唔識談情。』我同太太嘅談情，已經昇華到大家唔使講嘢。」

為除衫戲減20磅

另外，見黎諾懿的身形比之前清減不少，他表示在一個月內勁減20多磅，並預告有除衫沖涼戲。YoYo笑指雖然自己不用除衫，但也有不少激情場面：「相信會拍到好唯美同有藝術感，尺度會比以前寬少少，最激場面都係同諾懿。」黎諾懿聞言急急否認，並拉羅子溢落水：「最激係你同子溢，你哋有場翻天覆地。因為我冇同太太講㗎，我話拍文藝片咋！」