劉亦菲李現反轉大理　粉絲罵戰不斷

內地花旦劉亦菲與男星李現合作拍攝新劇，狂迷追星表現失控，幾乎搞到「反轉」大理，雙方粉絲更於社交網展開罵戰，最終要劇組出手，呼籲追星族保持克制及理性！

劉亦菲近日回歸劇壇，夥拍「流量小生」李現在雲南大理拍攝劇集《去有風的地方》。「神仙姐姐」加上「現男友」現身即鬧翻整個大理，據悉不少粉絲專程去當地追星，2人所到之處萬人空巷，除有拍攝花絮不斷流出外，「劉亦菲是行走的5A級景區吧」、「李現背奧特曼趕集」等字眼紛紛登上熱搜榜。而近日李現與劉亦菲現身路邊攤拍攝撐枱腳戲份，同樣引來圍觀，相關視頻及照片在網上瘋傳，有網民笑指再這樣下去，看花絮拼合已等於追看整套劇。

怕變趙麗穎翻版

追星族的出現其實已嚴重打亂劇組的拍攝流程，加上兩批粉絲不時在社交平台惡言相向，互相指罵對方「挑釁」、「生事」，令雙方工作室及劇組大感無奈。由於中央網信辦去年定下10項管理「飯圈」（粉絲圈）的通知，更曾因類似的粉絲管控問題矛頭指向趙麗穎與王一博，前者工作室一度被罰「禁言15天」。今次有關方面深怕對罵情況再惡化，劉亦菲與李現可能成為「清朗行動」的下個目標，故《去》劇日前在社交平台發文：「一部優秀的劇，離不開台前幕後所有演職人員的付出。本超話禁止拉踩對標行為，如有出現將被永久禁言及屏蔽。望各家粉絲和諧共處，合作共贏。」有較理智的粉絲亦「幫口」，着大家愛護偶像就要保持冷靜，目前未知成效如何，惟有靜觀其變。