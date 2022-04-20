東方日報C1：陳凱琳封KOL天后　疫市撒「網」賺千萬

藝人陳凱琳婚後減少幕前演出，成功轉型做「KOL天后」，疫市獲獎之餘，更賺得「一桶金」，估計營業額高達8位數字，名副其實的人生勝利組。近日她更染指幕後當上節目監製，忙湊仔之餘又「兼職」不同娛樂工作範疇，實行有殺錯冇放過！

入行僅9年的陳凱琳（Grace）已經歷獲無綫力捧、結婚及生仔等重要人生階段，近期她專注照顧家庭，但仍不時抽空在社交網與粉絲互動。成功榮升「KOL天后」的她深受不少品牌愛戴，紛紛擲銀彈邀她拍片「疫市代言」吸客，據悉她更擁有自家團隊，協助拍攝相關視頻，相當專業。

綜合各大社交平台數據後，Grace勇奪年度「品牌最愛」殊榮。據悉，她在疫市中依然搵到盆滿缽滿，估計營業額高達千萬。而她得獎後感慨表示：「去年是比較難度過和克服的一年，所以每次有些不同的工作機會和合作夥伴，我都會非常感恩，亦很多謝觀眾繼續看我的資訊和創意短片，希望大家可以互相扶持。」現時Grace吸金力超強，加上老公鄭嘉穎一直支持她追事業夢，搵奶粉錢的重任有賢妻分擔，鄭嘉穎大可無後顧之憂，全力投入演藝事業，接拍更多高質作品！

「碌爆卡」搵朱千雪幫手

Grace已不下一次表明因湊仔關係，短期內很難有影視劇作推出，但百足咁多爪的她除了成功轉型做KOL外，近日更「升呢」涉足幕後，為明珠台於暑假推出的清談節目《Love Matter》擔任監製！「陳監製」今次兼任主持，更碌爆人情卡邀來各方好友撐場，一連12集節目近日已密鑼緊鼓進行錄製，台前幕後前日就現身大埔為首集拍攝開工，Grace邀來久違了的好姊妹朱千雪（Tracy）擔任嘉賓，兩人甫見面便雞啄唔斷，齊齊分享婚姻之道。

談到兩人的友情，Grace說：「主要係我哋差唔多時間出道，Tracy今年就入行10周年喇，而且我哋都結咗婚同埋好多嘢講，最巧合係我哋嘅老公都唔鍾意講嘢，嘉穎直情同啲朋友講：『好喇，依家有人幫我講埋我嗰份。』哈哈！」問到Tracy可有向Grace討教生仔經？她笑說：「遲啲先啦，呢方面順其自然，我哋都係結咗婚3年啫，想再享受吓2人世界先。（你再拍劇嘅機會好微？）主要係相信劇組唔會遷就我時間，做吓呢啲清談節目咪好囉。」

至於首當監製，Grace大叫好玩：「因為籌備嘅時候我畀咗啲意見，好似愈理愈多嘢咁，佢哋就叫我做埋監製。嘉賓名單都係我親自邀請，每集傾嘅主題都唔同，嚟緊我孖生細佬都會上嚟，因為佢就嚟移民加拿大，我同佢未試過分開咁耐，好想畀個難忘嘅回憶大家。（幫佢打點收拾？）都會嘅，不過佢大個仔又結咗婚，會有佢自己嘅打算。」她同時亦忙於拍攝《日日媽媽聲》第2季，相當忙碌。

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