張子丰新歌概念來自電話恐懼病態

歌手張子丰（Fred）新曲《保持通話》是繼過去作品《痴心情長劍》及《完美情人》一樣，以電影名字為題再創作，有此想法源自他自己一個病態：「講電話恐懼症，我講唔到十秒就想收線，或者根本唔會聽，如果搵到個令自己願意去傾電話，甚至妄想去煲電話粥嘅人，去經營一段關係幾好呢！」

MV帶有滿滿的科幻感，講述3個分別屬於不同Timeline發生的故事，三個時空的男女主角分別利用當時的科技去尋找對方，設法與對方聯絡，他找來中法混血兒網紅J Lou（林欣）擔當女主角，飾演50年代的美國發明家「藍牙之母」Hedy Lamarr，他說：「因為涉及真人角色，喺搵演員係好困難，突然睇到J Lou嘅相，同原型Hedy嘅相對照下真係有八成相似，連佢自己都覺得似，所以佢唔係好信張真人照，仲以為我呃佢。」

子丰表示MV製作團隊經歷重重難關，因疫情很多場景都未能找到，加上故事概念較為複雜，包括了太空景，上世紀50年代景等等，最後導致拍攝不能如期進行，停工數月後，團隊決定重新籌備，在自己作室裏面，以有限資源搭建太空船景等等，用盡工作室每一角落。