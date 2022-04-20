高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》　俠客就位 4月19日放肆開服

【特約報道】各位大俠久等了！許久不見的正統武林、精彩江湖，終於要在今日(4/19)正式到來了！由艾瑞爾網路代理，超高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》宣布今日於雙平台正式開服！能在輕鬆快意的江湖世界自由闖盪，並與武林中百大門派高手放肆過招，熱愛武俠的你還在等什麼呢？現在馬上就下載體驗吧！

包羅萬象的武俠世界 輕鬆寫意的豐富體驗

《放肆武林》是一款以放置玩法為核心的武俠卡牌手遊，在輕鬆詼諧的遊戲劇情以及高顏值角色的襯托之下，遊戲中更不乏豐富多元的創新玩法，以及對武俠世界鉅細靡遺的生動刻畫。在《放肆武林》既可以玩得輕鬆寫意，又能夠深度體驗在江湖上闖蕩的樂趣。在遊戲中有許多極具特色的設計隨處可見，以下我們就來看看兩大最核心的部分吧！

百大門派登場堪比武林大會

話說在武俠世界中，門派的設定一向是極具吸引力的核心內容。而在《放肆武林》的龐大架構下，江湖上的百大門派都栩栩如生的出現在遊戲中。每個門派都有其代表之俠客，不僅在形象的設計上都充分符合門派的特色，他們的招式武功，更是將許多具有代表性的江湖絕學一一華麗的展現了！

資源重返掛機不累 角色養成不再浪費

在慣常的卡片遊戲中，最為人所氣餒的就是當你在前期培養出一個堪用角色之後，到遊戲後期該角色就成為廢卡，所有的資源付之一炬！然而在《放肆武林》不但一開始培養角色就非常輕鬆，而且當你已經不需要用到該角色之後，只要重置該角色，就可以將之前投入的資源全部重返，絲毫不會浪費你的努力！

除此之外，遊戲還提供更多省時省力領豐富獎勵的功能：天機樓一鍵飛升過關，避免無意義掛機；論劍山莊戰鬥可跳過，快速PK升級榜單；武道場養成資源免費快速掃蕩等。

雙代言人加持 元秋、林子聰帶你闖盪武林

想要讓你的江湖路更加順暢，有強者帶領當然會是最大的助力！本次《放肆武林》特邀在多部武俠電影中，有傑出表現的知名動作影星元秋、林子聰化身為武林掌舵與江湖遊俠，幫助眾位俠士一路過關斬將，劍指武林之巔。在遊戲上市之前，由兩位代言人所拍攝的廣告短片也搶先曝光，影片中兩位代言人分別化身為老闆和員工、師父和弟子兩組角色，透過妙趣橫生的對話劇情，以很武俠的喜劇風格帶出遊戲的特色！想要觀看兩位高手“過招”，趕快來點擊以下連結來觀看喔！

除了廣告影片之外，此次兩位代言人也參與了遊戲宣傳海報演出。本次《放肆武林》特別邀請知名香港漫畫家鄺志德，進行宣傳海報的繪製。整體設計除了以林子聰、元秋為主角，繪製出張力十足的武打動作之外，還搭配港漫風格的格漫對話，同時具備高度的觀賞性及收藏價值！

#大標 歡慶開服好康送不停 優惠活動限時放送中

《放肆武林》自從3月17日開啟事前登錄以來，在玩家們的熱情支持下，已經突破50萬的預約人數，官方更是送出一台Gogoro VIVA MIX KEYLESS！此外官方粉絲團開啟了PS5、Nintendo Switch、iPhone、以及AirPods Pro的抽獎活動，可說福利和誠意滿滿！

而在目前正式開服之後，遊戲官方當然也不遺餘力的贈送更多的好康給廣大的玩家們！登入遊戲之後除了可領取限定禮包外，還能參與各種官方活動，贏取更多限定稀有好康。官方特別整理了豪華開服10重禮，只要參與開服系列活動，輕鬆動動手指，200抽、俠客外觀、俠客角色、角色自選卡...都可以收入囊中！這波福利可以說是初入江湖即獲寶典般的體驗！

此外，本次開服活動遊戲官方還邀請了陣容豪華的實況主，在開服期間向玩家送出豪華兌換碼，只要在實況主直播《放肆武林》期間觀看並兌換，即可獲得3個招募令和8小時資源全產出箱！助各位大俠的江湖之旅上一臂之力！

而除了各種可以拿到手軟的福利之外，《放肆武林》遊戲內還推出了階段性解鎖的獎勵活動，玩家們進入遊戲可分別通過大俠試煉和綠林集結解鎖，即可獲得花間派、嵩山派及少林等角色。而參與俠客爭鋒活動，更是有機會可以獲得超稀有的陰陽自選卡。想要在遊戲中立馬組成最強隊伍，真是好簡單！

而開服同時，官方粉絲團也馬不停蹄地舉辦各種新活動。只要在粉絲團於開服慶祝貼文下留言處，留下你的江湖編號以及指定的#文案，就有機會搶先一步得到一等獎：招募令x20、二等獎：招募令x10、或是三等獎：200元寶、8小時銅幣、8小時修為。想要在一開始就贏在起跑點，就請持續關注官方粉絲團喔！