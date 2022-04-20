穀雨袪濕　養生兼瘦身

不知不覺便來到二十四節氣中的穀雨，是春天的最後一個節氣，代表氣溫即將回升，且降雨量會增多，故有「雨生百穀」之說。一般穀雨過後，天氣會變得潮濕，濕邪易入侵人體，故飲食上可多吃祛濕之物。此外，穀雨處於春夏交替之際，此後約半月脾會處於旺盛時期，消化能力亦變好，有利營養吸收，可適當地補充營養，但亦要注意勿過補或過量。整體來說，飲食應以健脾化濕為主。

【飲食宜清淡祛濕】

天氣濕重，身體難排濕之時，可多吃祛濕食物，如薏米、白扁豆、赤小豆、冬瓜、白蘿蔔、山藥、荷葉、芡實、陳皮、薑、葱、韮菜及蒜等，其中在中醫角度，赤小豆、扁豆及生薏米是祛濕三寶，不但有健脾化濕、清熱利尿的功效，對於去水腫及除煩熱也有好處，而且性質溫和，無論是寒底或熱底人士都適合服用。另外，同樣去水腫的還有冬瓜及荷葉，兩者更有降脂之效，有助瘦身，同時亦可多進食蔬菜來調理脾胃。

有宜就有不宜，此時節應避免生冷、肥膩、煎炸、過甜的食物及飲品等加重脾胃負擔之物，一切以清淡為主，避免濕氣更易聚於脾胃。

【多飲祛濕湯水】

日常可多飲袪濕茶飲或湯水，如薏米水、冬瓜荷葉湯或混合了薏米、扁豆等煲成的湯水，以下就為大家搜羅來了三款中醫師推介的祛濕茶飲及湯水。

薏米檸檬水

材料：生薏米 1/3飯碗、熟薏米 1/2飯碗、檸檬 1個

做法：

1.分別把生薏米和熟薏米洗淨，用清水浸泡一小時，備用。

2.煲滾清水，然後放入生、熟薏米。

3.水滾後轉細火煮一小時，熄火、待涼。

4.最後加入檸檬片或檸檬汁便可。

青紅蘿蔔芡實薏仁祛濕湯

材料：青紅蘿蔔各400克、芡實10克、生熟薏仁各15克，豬瘦肉300克、陳皮半個、蜜棗1個、生薑3片

做法：

1.芡實、生熟薏仁、陳皮、蜜棗洗淨後浸泡備用。

2.蜜棗去核，青紅蘿蔔去皮切塊狀。

3.瘦肉洗淨切塊，汆水去血污。

4.把所有材料放進煲中，加入10碗水，開大火滾起後，轉中火煲約1小時。

5.加鹽調味。

冬瓜荷葉湯

材料：冬瓜2斤、荷葉1塊、蓮蓬2個、土茯苓1斤、薏仁2両、蜜棗3粒

做法：

1.將所有材料洗淨，備用。

2.冬瓜切塊。

3.把所有材料放進煲中，加入15碗水，煲約1.5小時。