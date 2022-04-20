唔夠1個月第2次犯案！「閃電俠」Ezra Miller涉襲擊女子被捕

憑DC超級英雄片《正義聯盟》（Justice League）飾演「閃電俠」走紅的29歲美國影星Ezra Miller，上月尾於夏威夷一間卡拉OK酒吧鬧事被捕。被捕不足1個月，他於當地又再因涉嫌襲擊一名女子而再次被拘捕！

據警方消息指事發於當地時間昨日（19日）凌晨，當時他參加當地一個莊園的私人聚會，期間他因不滿被要求離開而大發雷霆，並向一名26歲女子掟椅，結果該名女子被擊中額頭，導致她受傷並留有半寸長的傷口。結果，他因二級襲擊罪名而被拘捕。被扣留3小時後獲釋。案件現正調查中。

今次不是Ezra首次惹上麻煩，2011年便曾因藏有大麻被捕，2020年又被拍到於冰島酒吧對一名女顧客勒頸，再將她摔到地上。而上月尾她於夏威夷的一間卡拉OK酒吧消遣時亦再度犯事，當時他向一名正在唱K的女顧客爆粗，更嘗試在她唱歌中途搶走她的咪。其後他又與一名正在玩飛鏢的32歲男顧客衝突，威嚇地衝向對方。雖然酒吧老闆幾次勸Ezra不要鬧事但不果，於是報警求助。警方最終以行為不檢與滋擾罪名將其拘捕。事後有傳DC及華納兄弟對Ezra的行為大為不滿而開會決定將他相關的未來合作項目暫停。