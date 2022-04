尊尼特普就誹謗案首作供自爆與前妻偷情經過

美國影星尊尼特普(Johnny Depp)入稟控告前妻安芭赫德(Amber Heard)誹謗他家暴的案件,昨日(19日)繼續開審,今次輪到尊尼首次於庭上作供。

尊尼在庭上憶述他們相戀的經過,他直言2012年拍攝電影《加勒比醉愛日記》(The Rum Diary)時彼此並未有太多亙動,直至拍攝共浴戲。他說:「佢(安芭)入房並開花灑之後我哋就接吻。喺嗰個時刻,我當時唔應該有呢種感覺,因為佢有老婆。。。而我有Vanessa(女友)同啲細路仔。」尊尼表示之後一日,安芭走到他的休息車內期間他們再次熱吻。不過他們之後沒有保持「關係」直到兩年後他們宣傳該片再重聚。他們當時已各自與另一半分開。

而他亦大讚安芭於他們在片場初相識時對她溫柔體貼,他說:「喺我同赫德女士嘅關係開始時,據我記得佢好到令人難以置信。佢好專心、有愛心,佢好聰明亦好善良,而且好有趣及善解人意。我哋有好多共同點。」他表示安芭會在他收工後返家時斟酒給他喝並為他除鞋:「我喺人生中從未試過有人咁對我。不過一年半後,佢就變咗另一個人。」此外,他亦於作供時就曾稱安芭是「惡毒、邪惡及報復性臭X」的惡毒留言短訊而向她道歉。他表示自己對那些內容而感羞恥。

除了於庭上首次公開他們搭上的經過之外,尊尼亦有提及安芭所指他的吸毒問題。他說:「我好抱歉咁講,好多指控都係錯誤。我認為呢啲對佢嚟講係一個容易命中嘅目標。」不過他就承認自己有「藥癮」,他表示自從2010年拍攝《加勒比海盜:魔盜狂潮》 (Pirates of the Caribbean 4: On Stranger Tides)時他被蛇咬傷後,他就對止痛藥「羥二氫可待因酮」(roxicodone)上癮。他接近5年依賴服用止痛藥,後來他成功戒除藥癮後就從此沒有再服用過。