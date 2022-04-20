尊尼特普就誹謗案首作供自爆與前妻偷情經過

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）入稟控告前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗他家暴的案件，昨日（19日）繼續開審，今次輪到尊尼首次於庭上作供。

尊尼在庭上憶述他們相戀的經過，他直言2012年拍攝電影《加勒比醉愛日記》（The Rum Diary）時彼此並未有太多亙動，直至拍攝共浴戲。他說：「佢（安芭）入房並開花灑之後我哋就接吻。喺嗰個時刻，我當時唔應該有呢種感覺，因為佢有老婆。。。而我有Vanessa（女友）同啲細路仔。」尊尼表示之後一日，安芭走到他的休息車內期間他們再次熱吻。不過他們之後沒有保持「關係」直到兩年後他們宣傳該片再重聚。他們當時已各自與另一半分開。

而他亦大讚安芭於他們在片場初相識時對她溫柔體貼，他說：「喺我同赫德女士嘅關係開始時，據我記得佢好到令人難以置信。佢好專心、有愛心，佢好聰明亦好善良，而且好有趣及善解人意。我哋有好多共同點。」他表示安芭會在他收工後返家時斟酒給他喝並為他除鞋：「我喺人生中從未試過有人咁對我。不過一年半後，佢就變咗另一個人。」此外，他亦於作供時就曾稱安芭是「惡毒、邪惡及報復性臭X」的惡毒留言短訊而向她道歉。他表示自己對那些內容而感羞恥。

除了於庭上首次公開他們搭上的經過之外，尊尼亦有提及安芭所指他的吸毒問題。他說：「我好抱歉咁講，好多指控都係錯誤。我認為呢啲對佢嚟講係一個容易命中嘅目標。」不過他就承認自己有「藥癮」，他表示自從2010年拍攝《加勒比海盜：魔盜狂潮》 （Pirates of the Caribbean 4: On Stranger Tides）時他被蛇咬傷後，他就對止痛藥「羥二氫可待因酮」（roxicodone）上癮。他接近5年依賴服用止痛藥，後來他成功戒除藥癮後就從此沒有再服用過。