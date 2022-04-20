食物主題波鞋　「味」力四射！

在現今世代，品牌聯名早已不是新鮮事，跨界聯名更是在最近幾年層出不窮。好似經常與不同品牌玩聯乘的adidas Originals，近日就與世界級知名食品公司瑪氏食品（Mars）跨界合作，以大人細路都愛吃的M&M's朱古力豆為主題，重塑經典復古鞋款Forum Low 84。而另一邊廂，Nike也一口氣釋出多款水果主題Dunk Low，令鞋界一下子充滿「味」力，話題不斷！

朱古力豆籃球鞋

全新推出的adidas Originals x M&M's聯名系列，融合了前者的經典籃球鞋款Forum Low 84和後者的朱古力豆元素而成。鞋面以朱古力包裝袋為靈感，用上大面積的鮮黃色，鞋身的經典三間則換上啡色。加上鞋頭的透氣孔位置亦雕刻成「M」字，鞋帶加有可拆卸M&M's品牌標誌，鞋墊又用上朱古力豆花生口味配色設計，令到這對聯名之作更有睇頭。值得一提的是每雙鞋款均配有一堆可替換小零件，着用者可按個人喜好隨意更換，增添鞋款的趣味性。

香蕉、牛油果Dunk Low

唔知係咪想提醒大家多吃水果，Nike近期一次過釋出多款以水果為主題的新配色鞋款。系列中香蕉與牛油果的鞋款設計最有驚喜，兩款鞋都在不同地方印上水果設計Logo貼紙，就如超市有售的水果般，相當吸睛。牛油果Dunk Low以墨綠色果皮紋理搭配牛油果肉的淡綠色絨面設計；而香蕉Dunk Low就以鮮黃色、淡米色及啡色為配色，展現了香蕉皮、果肉和蕉柄的顏色。兩者的鞋踭Logo都經過重新設計，充滿可愛搞怪感，鞋頭萬勿錯過！