去年橫掃全球票房的漫威超級英雄電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)最大賣點絕對是杜比麥佳亞(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield)及Tom Holland「蜘蛛俠3代同堂」的畫面。而因合作而成為好友的兩位前蜘蛛俠杜比和安德魯,最近被粉絲影到「微服出巡」去戲院睇戲!

而他們選擇睇的電影亦與《蜘》同樣大玩多元宇宙的楊紫瓊玩嘢新作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)!唔知他們的「觀後感」如何?