隨時撞到發哥咪神！輕鬆行港版千島湖打卡影靚相

疫情持續咗咁耐，大家嘅社交網一早已經由畀旅行相填滿，變成畀行山打卡相洗版。其中一個熱門地方一定係「港版千島湖」，除咗有唔少藝人包括「咪神」陳婉衡、樂宜等打過卡之外，就連影帝兼行山KOL周潤發都成日行呢條路線，正所謂「上得山多，終遇發哥」，聽完係咪即刻心思思想去呢？今集《跟琪流行》就話你知到底點行！

其實「港版千島湖」即係香港大欖涌水塘，想去到千島湖清景台呢個打卡位嘅路線有好多條，今次主播嘉琪就揀咗由元朗大棠出發行去屯門。首先去朗屏站搭港鐵K66號巴士去大棠山路站落車，喺朗屏站B1出口落樓梯，轉右之後一直向前行，行大約3分鐘左右，就會見到屏昌徑巴士站。

巴士車程大約25分鐘，落車後向後行，過馬路然後往右邊，即係向大棠有機生態園方向繼續行。行到盡頭會再見到大棠有機生態園嘅牌，過對面馬路再向上行，直至見到寫住大欖郊野公園嘅柱。沿住往燒烤場地嘅石梯級往楓香林方向上，就會見到洗手間同小食亭，大家可以喺呢度去埋廁所同做最後補給。

繼續沿斜路向上往大欖涌水塘方向行，呢段路同時亦係大棠越野單車徑，所以大家行嗰陣一定要小心單車，互相禮讓！到咗分叉路就會見到往千島湖清景台嘅指示牌，話畀大家聽仲有2公里就到目的地。行多一小段路，會見到兩邊有小城牆，喺左手邊嘅樓梯落去，就可以喺寫住「伯公坳」嘅城門打卡影相，旁邊仲有座伯公廟，係當年為保各村民平安往返市集而起嘅，參觀完就可以沿樓梯上返去繼續向千島湖清景台進發！

喺距離千島湖清景台仲有半個鐘路程嘅時候，會見到一座關帝廟，仲有赤兔神駒，但大家記住千祈唔好手多多褻瀆神明！行多一陣就會見到M180標距柱，同時會見到唔少電塔，咁近睇都幾壯觀！到大家見到M181標距柱嘅時候，千島湖清景台就已經近在咫尺，行多幾步就會見到千島湖清景台嘅精美指示牌，沿樓梯上去，行多約200米就正式到達千島湖清景台！大家影相嘅時候切記注意安全，唔好企咁近懸崖邊呀！

飽覽千島湖美景後，行返落去精美指示牌嘅位置，呢個時候大家可以選擇原路返去元朗大棠，或者往黃泥墩水塘方向行去屯門。嘉琪今次就揀咗去屯門，到分叉路口再往黃金海岸方向走，直至行到小巴站，就可以搭43或43S專線小巴出屯門市區，亦可以繼續往黃金海岸方向行多10至20分鐘，就有更多巴士路線畀大家選擇，同時減少對村民造成不便。

總括而言呢條路線唔算難行或危險，但亦冇行水塘咁輕鬆，有部分路段係比較多沙石嘅山路，着行山鞋會比較安全。最後記住自己垃圾自己帶走，好好保護咁靚嘅郊外景色！

起點：元朗大棠（港鐵朗屏站乘港鐵K66號巴士到大棠山路站）

大欖郊野公園＞大棠楓香林＞千島湖清景台

終點：屯門掃管笏（乘43/43S小巴到新墟街市）

需時：約4小時

注意：部分路段與越野單車徑重疊，小心單車，互相禮讓