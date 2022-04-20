【簡潔生活學】幫家人買衫 花錢又花精神

家庭主婦用心照顧一家人的起居飲食，通常也不計較，但遇着家人的「冷對待」，也會感到氣結，其實所指的「冷對待」，是媽媽們經常為家人買衣服，但他們「不領情」，全都放在衣櫃的角落，不見天日。

最常出現的情況，就是為長者買衫，即使收到時很高興，但其實不喜歡顏色或款式，又或者不捨得穿；幫女兒買衫，會嫌老土不合潮流；送給老公的，表面說喜歡但完全沒有穿過。大部分媽媽一心想家人穿得漂漂亮亮，加上遇着「新貨登場」、「半價限定」、「買二送一」都無法抗拒，因此，買下了一堆家人根本不穿但又不捨得掉的衣物。

其實，長者已有一段人生閱歷，自有其穿衣習慣。幫他們整理收納衣櫃時，若發現那些衣服沒有穿過，可以先諮詢到底是「不捨得穿」還是「不愛穿」，若然是後者，可提議捐贈到安老院護老院，很多也接受衣服捐贈的。不過，在捐贈前，最好配合當季季節，否則夏天送羽絨大褸，得物無所用，院舍也沒有太多空間儲存。

每個媽媽陪着小孩子成長，覺得自己最了解仔女需要，自以為幫他們揀選的衣服是最得體、最合身，但孩子會長大，他們也會有自己的潮流喜好及需要，若然買了一堆衣服他們不會穿的，也不一定要捐贈，不妨考慮把衣服「改裝」，發揮一下大家的設計天分，例如長T恤剪短變露臍裝、牛仔褲剪短變流蘇短褲。如果孩子們已是青少年，買衫送給他們，不如陪他們一起去Shopping，還可以了解到年輕人的品味，打破代溝。

當你發覺送給老公的衣服，在衣櫃原封不動，好像不被重視，先不要動氣，不妨問問原因：是否不合身？顏色太鮮、不夠平實？對物料過敏？當了解過後，下次便清楚他的喜好。

有部分服飾「男裝女穿」，都非常有型，例如Oversize Jacket，只要摺起衣袖或加腰帶便會變得時尚，又或者牛仔褲變Boyfriend Jeans，都可以穿出另一種中性韻味。

下次送衣服的時候，可以先觀察其穿衣風格，才決定購買。最好的方法，就是不要亂買，甚至是一家人坦誠相告，說出「不用客氣了」，媽媽把衣服拿回店舖退錢比較實際。

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Profile：Kitty Wong

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