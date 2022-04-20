天價綠色水母AEQUOREA　呈現海上烏托邦

土地與環境問題一向受大眾關注，以香港為例，住屋問題被認定是土地不足所致，於是當局推出填海計劃，卻賠上了破壞生態的代價……其實在海中建立居所，不一定要傾倒泥頭，像Vincent Callebaut Architectures設計的天價綠色水母「AEQUOREA」，就是一幢直插海底的摩天大廈，外表吸睛之餘，又加入大量綠色設計，給大家呈現一個帶有可持續概念的海上烏托邦。

顛覆豪宅定義

很多人覺得住在山頂，大地我腳下，才叫住得豪！「AEQUOREA」的出現，正好給豪宅一個新的定義。名字源自Aequorea Victoria（維多利亞多管發光水母）的海上建築「AEQUOREA」，大樓主體由海面直徑500米的圓頂及水下的海螺建築組成，貌似一隻巨型水母，主體以海洋塑膠垃圾及海藻製成的複合材料3D打印而成。螺旋狀的樓體延伸至水下1,000米，有多達250層，最多可容納2萬人，其幾何設計既可抵抗水壓，亦可對抗海洋漩渦，減少住客出現暈眩的機會，同時確保在發生風暴或地震時保持穩定。

多用途水下生態村

預計建於巴西里約熱內盧的「AEQUOREA」，大樓入口設於海面，有4個碼頭，住客主要靠船隻或潛艇進出。除了一萬個面積介乎25至250平方米的居住單位外，整幢建築還包含還設有辦公室、工廠實驗室、車房、科學基地、農場、果園、花園、植物淨化湖、珊瑚花園、運動場等等，堪稱一個完整的村落。另外，大樓的設計能給居民實現自給自足的生活，例如建築項端的農場可供應食物、海水化淡設施可解決飲用水問題、渦輪機可把海流轉化為電能、含有熒光素的共生生物則可帶來光源等等，可說是把可持續概念發揮到極致。

同場加映

除了「AEQUOREA」之外，不少設計師都在研究於海上建立豪宅，部分方案更已落實興建呢！

韓國：漂浮城市OCEANIX CITY

由Bjarke Ingels Group（BIG）提出的「OCEANIX CITY」，獲得了聯合國人居署 (UN-HABITAT)與韓國釜山市的批准，預計於2025年落成後，將會是全球首座水上漂浮城市，旨在解除海平面上升對人類生活構成的潛在危機，當中由數十個社群板塊組成，面積約 75 公頃，可容納上萬人，設施包括住宅、公共廣場、藝術裝置、市場、體育和文化中心、學校等，並可提供自給自足的生活，包括自己生產食物、能源和淡水。

杜拜：水上度假村Sea Palace Floating Resort

由杜拜Seagate Shipyard與 El Bahrawy Group合作開發，斥資約12.8億港元的建築項目「Sea Palace Floating Resort」，預計於2023年開業，項目包括水上豪華酒店與12座豪華別墅。前者擁有5星級配置，包括156間客房、餐廳、酒吧、水療中心、游泳池、宴會廳等，更可以遊艇進出。後者則為 兩層高設計，提供2至4間房、室內外起居室、屋頂露台、無邊泳池、船員室等，頂部鋪設了太陽能電池板，可為別墅提供動力，實現最高6節的海上移動。