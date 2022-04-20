本日日本：減壓住宿體驗　京都酒店有冥想房

都市人生活上充斥各種歷力，近年更加上疫情陰霾，需要更加注重心理健康，冥想（Meditation）是一個不錯的減壓方法。剛於4月在京都市中京區開幕的新酒店「The Royal Park Hotel Iconic京都」，就特別邀請專門打造日式坐禪冥想空間的Medicha監修設計兩間冥想房，歡迎住客使用，讓大家在住宿期間身心都可得到治愈。其中一間名為「Blank」，置身其中被清涼的水霧圍繞，加上層次分明的音樂以及各種顏色的光線，讓你進入冥想模式，大腦漸變空白，稍為離開現實世界一會，讓眼睛和腦部得到休息。另一間名為「Tea」的房間則提供一個昏暗的泡茶空間，讓你減少來自視覺的訊息，集中在嗅覺上，房內有兩款茶可選擇，包括半發酵焙茶及伯爵煎茶。你可在泡茶過程中，聞着茶香而得到放鬆。與此同時，酒店每間客房都可進行in-room scent meditation，房內備有由乳香、沒藥及檀香等9種香料炮製的精油，於手上塗上精油，然後可跟着房內電視播出酒店原創的冥想指引進行冥想，同樣令住客輕鬆達致放鬆境界。房租每晚18,600日圓起（約HK$1,153）。