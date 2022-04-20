大師姐︱蔡思貝物色00後靚女選港姐

由蔡思貝、袁偉豪（Ben）及譚俊彥等主演的無綫劇《廉政行動2022》即將首播，台前幕後今日（20日）到電視城宣傳，身在內地拍劇的譚俊彥拍片為團隊打氣，場面熱鬧。

Ben透露自己首次參與廉政系列劇集的拍攝，今次較多追逐戲。談到網民近日重提他年前與周勵淇合拍節目，當時他講過：「我個銀包得嗰廿蚊，點夠膽追妳呀？」引起熱烈討論。對此Ben說：「其實呢句說話喺內地嘅社交平台好流行，間唔中就有網民攞嚟用喺留言或回應上，不過我講緊嘅係25、26年前嘅事，當時我仲讀緊書，搭地鐵遇到個靚女梗係唔夠膽追啦，大家有時唔需要太認真、唔需假當真，咁樣我都被搞到糊塗喇。（擔心太太張寶兒唔開心？）佢冇嘢，反而我未釋懷，希望大家高抬貴手啦。（有網民話寶兒似李施嬅喎。）化妝啫，我對呢啲真係冇晒感覺，搵啲嘢嚟講吓啩。（太太最靚？）咁當然。」

蔡思貝則表示最難忘拍攝《廉》劇其一一場喪跑戲：「喺觀塘爆咗幾條街一段跑街戲，加上要同鏡頭協調，所以都多NG。雖然跑到身水身汗，但好有滿足感。」對於新一屆港姐招募展開，身為師姐的她表示：「睇吓身邊有冇00後女生參加囉。（陳凱琳日前喺港姐特輯中重提當年參選時受抨擊而落淚，你有冇辛酸史？ ）唔記得晒啦，我哋做人要向前看。其實參選港姐的確有好多難忘事，令當時嘅我發光同有所得着。」

另外，談到明天起起分3階段放寬防疫措施，思貝認為疫情還未正式完結，呼籲大家繼續安全為上。而Ben則表示最想做Gym，及相約朋友食飯。