鏡粉必入！MIRROR手機殼應援都得？

Samsung去年找來人氣男團MIRROR代言Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G兩部摺芒手機，十二子巨型海報更成為Fans打卡熱點。最近兩大單位再度合作，宣布為Galaxy Z Flip3 5G推出12款MIRROR特別版手機殼，設計以唱片封套為概念，除了印上MIRROR標誌外，更精心融入鏤空標誌設計，當手機收到程式通知時，機身背燈便會出玩閃爍效果，並從鏤空位置透出MIRROR字句，效果恍如應援燈牌，完全為鏡粉幫偶像打氣而設！

另外，手機殼提供每位成員的專屬顏色，表面印有獨立簽名，同時在末端位置寫上12位全員名稱，體現All In One精神！想得到以上手機殼好簡單，只要由即日起5月31日於Samsung香港特約零售商或經銷商購買原廠行貨Galaxy Z Flip3 5G，即可獲贈換領券乙張，拎住就可到全線CASETiFY門店換領。

<同場加映>

環保手機背帶

CASETiFY除了鏡仔機殼，最近還推出了全新升級版可拆卸手機背帶套裝，包括16款顏色的編織繩索、銀色與金色2款金屬鏈以及1款金色蛇骨鍊，共19款風格背帶以供選擇。繩索材質更以100%回收物料及植物性物料製成，解放雙手之餘保護地球！