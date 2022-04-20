馮允謙7月九展開騷　解開衫鈕爆胸肌派福利

今年是歌手馮允謙（Jay Fung）出道10周年，他宣布7月初假九展舉行一連三場演唱會，並首度挑戰4面台，其演唱會海報率先曝光，一向守身如玉的他，激罕解開衫鈕，貼身上衣脹卜卜胸肌若隱若現，非常吸睛，成為Fans圈熱話。

Jay去年吸血鬼獵人造型深入民心，今次卸下黑色西裝和大褸，在個唱海報展現陽光和性感一面，令人眼前一亮。他說：「海報拍攝喺設計師Kenji屋企嘅花園取景，藍天白雲仲有小河流，好有大自然感覺。影相最大挑戰，係我前兩日同屋企人上郵輪玩，好開心，食咗好多嘢，嚟到影海報時就知驚！」拍攝團隊更為Fans謀取福利，不停解開他的的衫鈕，挑戰其的性感尺度：「唔知點解工作團隊個個想我騷少少胸肌？不停除我啲衫鈕，有少少尷尬，好驚啲肥膏『咇』晒出嚟！多謝攝影師好叻，搵啱角度，影到好靚！」Jay笑說。

談及他夢想成真舉行個唱，他最感激一班忠粉：「最多謝係Fans，好多由我初出道就一直陪伴，畀好多鼓勵和支持，有段時間我冇晒自信心，甚至想放棄唔再做歌手，係佢哋冇放棄我，不斷傳訊息叫我加油，成日問我幾時出歌，畀咗好大嘅力量令我堅持。我會做好今次演唱會報答佢哋。」除了Fans和家人，Jay亦希望邀請合作過的歌手朋友來睇騷，分享開騷的喜悅。

個唱開騷倒數尚餘70天，Jay透露正努力減磅，他說：「去年減咗15磅，但自從爸爸返咗香港同我一齊住，呢半年佢日日煮好多好好味嘅嘢畀我食，我唔食佢會嬲，作為孝順仔一定要食晒，結果重咗10磅，就嚟開騷我真係唔可以再食。」因為要排舞練歌，加上工作量大增，Jay減磅計劃順利進行中，而另一挑戰是背歌詞，他笑說：「我記性唔好，要記晒啲中文歌詞要花好多時間，所以我將演唱會嘅歌放晒入Playlist不停聽，瞓覺都聽，希望發夢都記得。」