佐野雛子　神之比例Body

男人都鍾意好身材嘅女仔，尤其係薄身巨乳梗係一流。不過，世間上又有幾多囡囡擁有如此身材，而且仲要樣貌標青呢？雖然唔多，但係日本寫真界就有喇，佐野雛子正係其中之一！

纖腰配巨乳

日本寫真界有好多女優都身材纖巧，好似游走賽車女郎界同寫真界嘅一代寫真女王川崎彩咁，就因為身材高挑婀娜，條腰只係20吋而被稱為神腰女王，然而川崎彩早前已經光榮引退，令唔少寫真迷為之神傷！好在，擁有如此纖幼腰肢嘅寫真女優唔只得佢一個，仲有今日同大家見面嘅佐野雛子。

今年27歲嘅佢，五官標致，散發出迷人嘅女人味，同時笑起上嚟亦甜美可人。除咗樣子姣好，身材更被稱為「神之比例Body」，原因係身材夠纖巧，條水蛇腰同川崎彩一樣都係得20吋，腰幼之餘胸前更擁有一對G奶，加上肉地結實富彈性，如此身材的確係世間罕見，質素絕對係神級！

多線發展

雛子讀中學時開始客串做模特兒，之後因為樣貌可愛身材又好，成為時尚雜誌嘅專屬模特兒，之後再踩入寫真界發展，同時亦進軍影視界，以演員身份拍過唔少電視劇，包括《來自灰色星球的小王子》、《認識的妻子》等等，至於電影作品亦有《探險隊之榮光》。

除咗拍戲拍劇同拍寫真，佢亦相當受其他媒體歡迎，特別係美容雜誌，因為好多女仔都夢想擁有雛子條20吋水蛇腰！佢表示為咗保持腰圍，每星期都會去健身室兩次，每日只食一至兩餐，早餐就唔食，仲會照鏡留意一下身形有冇改變。雛子花咗咁多功夫的確有作用，所以最近推出嘅最新一本寫真集《BE WITH ME》銷情理想又備受好評。

Profile

年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：33G-20-32

佐野雛子近期推出最新寫真集，而佢亦會將相關報道嘅消息轉載到自己嘅社交網，大家可以從中欣賞一下佢嘅驕人身材。