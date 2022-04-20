蘇致豪許賢默契十足　願望愈撈愈有

男子組合MC $oHo & KidNey日前以米線代言人身份，與「譚仔女團」開餐，他們與「姐姐」互餵美食，認真嗒得杯落！講到願望，KidNey認為最緊要「襟撈」， MC $oHo則提醒自己􎆃獎要「帶袋」。

蘇致豪（MC $oHo）與許賢（KidNey）組成的2人男子組合MC $oHo & KidNey，繼與譚仔女聲合唱團合唱Hip-Hop新歌《夢想成真2022》後，2人再獲邀任譚仔雲南米線「烤豬柳芝士泡菜撈米線」代言人。日前他們與「譚仔女團」隊長玲玲姐及副隊長彩燕姐重逢兼互餵美食，兩位「姐姐」翹實他們影相，認真合拍。MC $oHo & KidNey均稱是米線粉絲，因湯米線與撈米線同時可以滿足兩個願望。

帶定袋掃獎

講到《夢》反應甚佳，MC $oHo指歌曲構思是很多人願望不用上班，但這並不是好事，認為許願應該要準確一點。KidNey則自嘲小時候不懂事，希望打機或留在家中，但長大後仍有這種想法就不正常。MC $oHo以前覺得塞車毫無意義，但現在看到馬路那麼靜，反而會懷念塞車的日子。而KidNey許願時毫不猶豫說：「世界和平，開開心心，愈撈愈有，因為有得撈好緊要。」政府放寬禁聚令，MC $oHo & KidNey透露新計劃是要準備到《Chill Club》攞獎，MC $oHo笑言要提醒自己「帶袋」擸獎，因擔心沒有足夠的袋子，屆時不能狂擸獎。

跳唱面不改容

他們對「譚仔女團」讚不絕口，就算拍了逾10小時MV，她們依然面不改容，落力又唱又跳。談到女團受歡迎，更被網民指是女團COLLAR的勁敵，玲玲姐和彩燕姐表示十分欣賞COLLAR，希望對方可以教她們唱歌跳舞，願意請客作報答。