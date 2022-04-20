泰國第一AV女優　晒37D胸器

今日同大家見面嘅Nong Nat係邊位？佢有「泰國第一AV女優」及「最美泰國脫星」嘅稱號，當年憑住迷人嘅樣貌及一對37D胸器，廣受全球男士嘅歡迎，絕對係元祖級泰國女神！

吸金力強

Nong Nat曾以Kesarin Chaichalermpol、Isabella Wong、Lo Ue Fang等藝名演出四仔，喺1985年1月18日出生嘅佢，因為自幼喪父及家境貧困，早喺2003年便開始演出四仔。當時默默無聞嘅佢，喺一次泰國警方搜查色情影碟時發現佢嘅作品，而根據泰國法律演出成人影片係違法嘅緣故，於是將佢逮捕，亦因為咁，Nong Nat從此名聞泰國。雖然佢最終被判緩刑，但人氣爆紅嘅佢仍然偷偷演出四仔，更經常為雜誌拍攝性感寫真，吸金力強勁。

2012年26歲嘅佢突然宣布婚訊，嫁畀65歲嘅美國建築公司老闆Harold Jennings Nesland，從此離開四仔界，而封盤消息一出，不知傷透幾多男士嘅心。當時有唔少網民便睇淡呢段婚姻，認為兩人年齡相差太大，冇可能會走到最後。

身家雄厚

事實上，2017年傳出佢已跟丈夫離婚，原因係兩夫妻分居泰美兩地生活，而年長嘅丈夫需要人照顧，可惜居於泰國嘅Nong Nat難以經常喺佢身邊。另一個原因係Nong Nat擔憂患有心臟有問題嘅丈夫，喺激烈嘅曳曳下會引致心臟病發，因此唔敢跟對方行房，卻令自己覺得好空虛。不過亦有傳言話，Nong Nat相當大使，當佢吸乾夫丈嘅錢後便離開對方。

姑勿論原因係乜，Nong Nat坦言跟前夫仍係好友關係，而佢亦表示回復單身後，收到過百名泰國男士嘅示愛信，而佢亦有開出擇偶條件，就係要付上國籍、樣貌及全身照片，仲有過去5年嘅財產明細，如果曾離婚嘅話亦須附上離婚證明。至於會唔會回歸四仔界，Nong Nat坦言雖然早前將胸部升級至孖D罩杯，但係唔會再拍四仔，只會演出性感電影或拍寫真。佢又補充話工作只係為生活寄托，因為佢身家已經相當雄厚咁話。

Nong Nat嘅社交網有逾5,000個貼文，擁有超過136萬粉絲，人氣真係爆燈，足見佢魅力十足，當中除咗有好多火辣比堅尼照外，仲會見到佢坐遊艇出海同玩潛水，生活多姿多采。