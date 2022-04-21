【是日通勝】

農曆三月廿一

壬寅年 甲辰月 甲辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀

忌：交易、嫁娶、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：33、36、47、49

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業運強，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

金牛座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙子座：塞翁失馬焉知非福，別把得失問題看得太重。

巨蟹座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

獅子座：心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人很羨慕。

處女座：有必要檢討財務狀況，可避免惹來一身債。

天秤座：努力付出不會白費，經濟上有望獲理想回報。

天蠍座：運勢中規中矩，佩戴水晶珠鏈有助化險為夷。

人馬座：愛情事業兩得意，大小難題都有望迎刃而解。

山羊座：遇到不如意的事要冷靜，小不忍則亂大謀。

水瓶座：幸運指數排第一，事業發展可望更上一層樓。

雙魚座：善有善報，多幫助有需要的人，可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）狗 小人多

鼠：話頭醒尾，領悟力強，做起事來快靚正。

牛：人際關係下滑，容易與身邊人發生口角。

虎：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

兔：工作表現不似預期，容易在競爭中落後。

龍：講多錯多！宜少說多做，以免自討沒趣。

蛇：待人大方，人品受到讚許，好事自然來。

馬：運勢好壞參半，行事腳踏實地就無問題。

羊：桃花滿面，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

猴：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

雞：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

狗：是日沖煞，心不在焉，提防小人放暗箭。

豬：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

合沖刑害是人生景象

相沖相合，大家都知曉，特別是生肖的沖合。生剋沒有吉凶，只是天地之平衡，沖合也是天地的聚散，反應於人事，也是離散聚合之義。

相沖是犯太歲，一般人聞訊，感覺不安，害怕這一年的運程不佳。相合太歲，或三合太歲，不禁暗暗自喜，相信這一年的事業錢財進步。如果流年與你命中的災病沖散，你會認為是好還是差。相沖，只是說明與你命中其一有離散，沒有好壞。相合，也只是說明與你命中聚會在一起，與渣滓之伴侶合在一起，當中的好壞，知曉吧！

相害這名詞，一般人不太認識，字眼上一看，就知道不太好。人有聚有散，但聚散當中，還有憎恨、妒忌、說是非等等。屬龍屬雞相合為夫婦，狗屬土生雞屬金，狗沖龍令雞失去龍丈夫，狗土生雞金，表面是生助，實則是害了雞，這就是相害。

刑是來自三合與三方會，例如國家足球比賽，一起與別國競爭，但隊內也有人各自表演自己，可為自己帶來富貴球會的欣賞。也有因自己的身份與隊友不同，作出不同的決定，令本隊之力量加強或減弱，這就是刑之義。合沖刑害就是反映人生之不同現象，帶來預測。