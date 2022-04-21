湯洛雯勢不可擋　三劇連環播陪足觀眾成個月

湯洛雯有份參演的劇集「3連發」播放，連她都不禁笑言：「我啲劇一次過出晒街！」適逢下月是其生日，她宣傳新劇之餘更「曲線」提醒大家，成功引到男友馬國明留言。

無綫女神湯洛雯（靚湯）與首任男主角的黃庭鋒主演劇《OPM》鐵定於4月29日起在myTV SUPER率先播放，連同之前宣布會於5月2日在翡翠台首播、她與馬德鐘主演的《雙生陌生人》，以及與郭子豪在《金宵大廈2》參演的單元「Oppa」，靚湯可謂陪足觀眾整個月！難怪她受訪時亦笑說：「好期待呀！我啲劇一次過出晒街！」靚湯的生日是5月6日，她在社交平台宣傳《雙》劇時抵死留言：「唔通係我嘅生日禮物？」並加上「曲線生日reminder」這個標籤，成功吸引男友馬國明回應：「好多劇出街呀！」

對於參演劇集「3連發」播放，靚湯受訪時說：「《金宵2》『Oppa』呢個單元係最輕鬆嘅，我都等咗好多集，希望大家可以輕鬆啲睇！」她又大賣關子，指這個故事「糖分」甚高，並說：「我同郭子豪要講齊廣東話、英文同韓文，基本上係雞同鴨講。呢個瘋狂Fans角色用盡我九牛二虎之力去演，因為平時我唔係咁激動嘅女仔。」至於在《OPM》首次演「男一」的黃庭鋒，受訪時坦言好開心：「其實疫情關係，後期工作都做咗一段時間，我都有再為套劇錄音，亦因為咁我睇咗好大部分。覺得幾有趣，自己都好鍾意！」