陳繹嵐改回舊名陳嘉容　網民熱烈討論

名模陳嘉容（Eunis）現身在大陸工作，她聽從內地經理人提議，為方便日後工作起見，決定棄用早前「陳繹嵐」的新名，改回陳嘉容的舊有名字。近日Eunis開通了社交平台，才開了個多月，已吸納不少粉絲，引起一陣熱烈討論。事緣她在社交平台自我介紹為香港30年名模，分享自己的生活日常，包括去咖啡店、飲食和保健品等分享，她又會玩衣服戲法，分享衣着配搭心得，原本靚人靚衫分享，不過早前就有酸民留言：「自己稱自己名模，這種說法也只有香港人有。」隨即惹起激烈討論。有網民看不過眼，跟酸民網上文字交鋒：「人家上時尚芭莎，Elle封面的時候，你可能還沒有出生。」、「說這句話前，去百度一下，看人家是自稱還是人家就是香港名模。」其實不少網民都留言撐Eunis有氣質，保養得宜，外貌看來年輕，只像30歲多。

而一直沉默的Eunis，其後親回：「我就是我，我還是那個陳嘉容！這我的過去和回憶，那你們的呢?」簡單幾句平息風波，EQ極高獲網民大讚。對於網民的熱烈討論，Eunis回覆東網稱:「好多謝有粉絲幫我回答，雖然兩邊好極端，不過8、9成人好支持我，好感動，我會繼續努力，希望大家繼續支持我！」