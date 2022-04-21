東方日報C1：《聲生不息》未播先吸7億　炎明熹休學瞓身衝事業？

集內地及香港知名歌手參與、TVB與內地電視台攜手打造的音樂節目《聲生不息》，未播出已財源滾滾，有指多個冠名贊助，已令節目吸金超過7億港元！一眾參與歌手楊千嬅、李克勤、炎明熹、林子祥等在官方社交網拍片宣傳，當中炎明熹的短片無論點擊率還是點讚量都比前輩千嬅、克勤高，聲勢強勁！但由於香港中學陸續復課，有網民擔心她會休學參賽，影響學業！

無綫重頭音樂節目《聲生不息．港樂季》將於本月24日首播，節目雲集內地、香港殿堂級歌手及新生代唱將，包括李克勤、楊千嬅、李玟、林子祥、葉蒨文、炎明熹（Gigi）與周筆暢等，陣容強勁！據知，節目還未播出已財源滾滾，前期招商吸引不少知名品牌爭相贊助，由飲品、電訊商至購物平台等都有參與，以「獨家冠名」、「超級合作夥伴冠名」等形式贊助，勁吸6億元人民幣（約7.4億港元）贊助費，相當犀利！

被捧為「G.E.M. 2.0」

如此水頭充足，難怪近月的宣傳攻勢鋪天蓋地，一眾參與歌手楊千嬅、李克勤、Gigi、李玟、周筆暢及曾比特等，日前各自在官方微博甫片，入行時間尚短兼剛於內地起步的Gigi，受歡迎程度竟跑贏千嬅、克勤等前輩，其宣傳片的點擊量與點讚量都比他們高！早前Gigi秘密抵達長沙，完成3星期隔離檢疫期出關，即獲不少內地「Gi炎粉」野生捕獲，並拍下多張照片在社交網分享，足證她人氣高企，今次北上參賽，更有網民將她與鄧紫棋（G.E.M.）比較，睇好她成為「G.E.M. 2.0」，隨時在內地爆紅！

不過，有網民擔心她到內地參賽會否影響學業，因香港中學最遲於5月10日需恢復全校面授課堂，未知她能否如期返學。由於法例規定完成中三課程或年滿15歲可不用繼續升學，故現年17歲的Gigi，確實可以選擇休學衝刺事業。記者昨日致電TVB方面詢問有關她是否休學參賽一事，至截稿前未有回覆。

呆萌冧暈內地網民

未知Gigi事業、學業如何取捨，但近期她積極備戰賽事，日前在社交網拍片高呼：「《聲生不息》我來了！」戴上眼鏡素顏上陣的她，向內地觀眾自我介紹，期間更即席哼歌，又自爆：「我的愛好是唱歌、畫畫還有煮飯，但是煮得並不厲害，我平常最常做的事情應該是發呆，因為我一言不合就發呆。」盡顯可愛一面，吸引不少內地網民留言打氣，她亦有回覆：「我是炎明熹，蟹蟹（謝謝）你聽我的唱歌，期待期待期待，我準備好了。」似乎對賽事非常有信心。

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