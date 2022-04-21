「中國航天發展」郵票小型張

【特約報道】航天是現今最具挑戰性的高科技領域之一。中央政府自2016年起將4月24日定為「中國航天日」，以傳承航天精神、培植創新文化及促進開放共享。香港郵政以「中國航天發展」為題，發行一張橢圓形的郵票小型張，展示中國航天自1970年至今的重大發展里程。

是次發行的郵票小型張以別出心裁的橢圓形設計表達太空星體運行的概念，並由右至左沿軌道列出由1970年至今的中國航天重大發展里程。兩枚面值$10的郵票更以圓形設計，配合閃爍的全息燙印，與太空星體融為一體。

「東方紅一號」人造衛星

於1970年4月24日成功發射，使中國成為繼蘇聯、美國、法國、日本之後世界上第五個獨立研製並發射人造衛星的國家。為紀念成功發射第一顆人造衛星，開創中國航天歷史的新一頁，中央政府自2016年起將4月24日定為「中國航天日」。

「風雲二號」氣象衛星

於1997年6月10日成功發射，為中國第一代靜止氣象衛星。經過近五十年的發展，風雲氣象衛星已成為全球綜合觀測系統的重要成員和國際災害憲章機制的值班衛星。

「嫦娥一號」月球軌道器

於2007年10月24日成功進入太空，是中國探月工程的重要一步。中國國家航天局在2008年11月12日發布由「嫦娥一號」拍攝數據所製成的全月球影像圖，是當時已公布的月球影像中最完整的一張。

「嫦娥三號」月球探測器

於2013年12月14日實現中國第一次月球軟着陸，其着陸器和「玉兔號」月球車於着陸後互相拍照。該任務亦標誌了中國國旗首次在地外天體留影。

「嫦娥四號」月球探測器

於2019年1月3日實現世界首次月球背面軟着陸和巡視勘察。「玉兔二號」月球車按規劃路線移動，並在多個探測點進行相關科學探測工作，成果包括揭示着陸區的淺層結構。

「嫦娥五號」月球探測器

於2020年12月實現了中國首次月面採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、攜帶月壤樣本再入返回等多項重大突破，標誌着中國探月工程“繞、落、回”三步驟任務圓滿完成。

「天問一號」火星探測器

於2021年5月15日第一次成功登陸火星，是中國航天一項重大成就，為全球第二個成功派出探測器登陸火星的國家。

「祝融號」火星車

於2021年5月22日開始於火星表面行駛，是中國首輛火星車。中國國家航天局於2021年6月11日公布由火星車拍攝的登陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「著巡合影」等影像圖，標誌着中國首次火星探測任務取得圓滿成功。

「天宮」空間站

是中國自主建設中的常駐太空站。2021年4月29日，太空站的天和核心艙成功進入地球軌道，成為中國迄今最大的航天器。

「神舟十二號」載人飛船

於2021年6月17日由搭載神舟十二號的長征二號F遙十二運載火箭，成功把三名太空人送入太空，與天和核心艙進行自主快速交會對接。神舟十二號太空人先後於2021年7月4日及8月20日完成兩次出艙活動，是次任務亦是當時中國太空人在太空逗留時間最長的一次。