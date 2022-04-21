肥美人︱144磅Cherry成瘦妹　對撼270磅Lezlie

ViuTV節目《肥美人》今晚（20日）佳麗們以泳裝進行問答環節，回應網民尖銳問題考驗口才外，更分享早前在影樓拍攝的性感照片。身高178cm體重268磅的（1）丁珮筠「丁丁」泳裝款色比較保守密實，對於網民取笑她樣貌似組合ERROR成員肥仔，她則有轉數反過來讚自己笑說：「多謝，咁即係證明我有明星相啦。」花名「綺夢」的（3）何綺婷被網友指說不出口她是靚女，她玩得笑說：「啲人叫得多我做綺夢，我胳肋底都多咗粒，你哋睇吓。叫唔出綺夢唔緊要，可以叫我BB㗎。」

肥美人中屬纖瘦的（6）翁芷園 （Cherry）144磅，但穿泳裝同樣屬保守，大晒肚腩仔。網民不覺得她是肥底，認為她是淫底，她回答笑說：「竟然睇到我純情以外嘅另一面，呢個問題我保留唔答。」

270磅的（8）陳映同（Lezlie）以兩件頭泳裝示人，性格開朗的她被網民勸喻不要太過chok，她笑說：「因為我係做Model，呢樣係我嘅職業，我成日都係社交網教大家擺甫士。」（10）劉子晴（呀肥）被網問質問跳甚麼舞跳到200磅？身為舞蹈員的她則霸氣回應：「200磅又點，我跳到就得。」（12）邢洋陽（洋腸）被網民笑有東莞味道，她則說：「東莞真係好多靚女㗎。」

奪得「友誼小姐」的（17）方芷茵被網民問到覺得自己是選肥美女，還是選順眼肥婆？她說：「兩樣都唔係，我係美女。」（20）朱美玲（紅中）被網民指她橫睇掂睇也是一個八婆，她則說：「你咁都睇得出，其實個個女人都係八婆，我係八婆，你都係八婆（指主持）。」主持也被她嚇窒。（25）梁秋萍與（29）蔡茵茵則被指與何雁詩及鄧麗君似樣，一副明星相。