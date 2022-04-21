女友Rihanna臨盆在即　饒舌天王A$AP Rocky涉槍擊案被捕

美國樂壇天后Rihanna的歌手男友A$AP Rocky美國時間昨日（20日）早上在洛杉磯國際機場被警方拘捕。當時他從女友的家鄉巴巴多斯度假完畢後乘私人飛機回國。事後警方兇殺及劫案組方面表示他是因為涉嫌與去年的一宗槍擊案有關而被捕。

事發於去年11月6日晚上，兩名相熟人士在位於荷里活區的Selma大道及Argyle大道附近爭執，最終導致涉案人士A$AP Rocky向受害男子開槍。導致受害人士左手輕傷及後自行到醫院治療。槍擊發生後，A$AP Rocky和另外兩名男子逃離現場。而A$AP被扣留幾小時後以55萬美元保釋，被扣留期間警方曾到過他的大宅搜證。A$AP的女友Rihanna暫時未有回應事件，不過有消息指由於她快將分娩，所以她不想因事件而分心，只想放鬆心情、專心一致等待BB出世。據知Rihanna會留在巴巴多斯生B，預計等待BB出世後幾個月才返美。

今次已非A$AP Rocky首次犯案，2019年6月他曾在瑞典斯德哥爾摩捲入一宗衝突事件，隨後被瑞典當局拘捕並被扣留在監獄一個月。期間美國前總統特朗普（Donald Trump） 出面發聲與瑞典政府協調，最終被釋放。