陳雅麗難忘激咀黃又南：一Take過完成

戚其義監製的「亞洲心動娛樂」網劇《逐流時代》正播得如火如荼，飾演律師的陳雅麗與黃又南扮演鬥氣冤家，為劇集增添不少喜感。拍咀戲時既浪漫又搞笑，陳雅麗拍攝咀戲時被又南鬍鬚拮親，她表示：「呢場咀戲係難忘嘅，基本上一take過完成，唔覺得尷尬，所以難忘唔係過程，而係劇本寫得好浪漫，但最後戚其義根據我哋嘅角色，顛覆咗成件事，令到呢場咀戲變得好搞笑。」

除了咀戲之外，陳雅麗亦有不少難忘場面，當中不乏被追殺及抑鬱喊戲。近期播出被王菲的追殺戲，兩人不錫身親身上陣，她說：「雖然自己演動作戲唔叻，但總覺得自己做係會好啲，呢場戲拍咗四個鐘頭，我同王菲都有傾點樣拍，點樣追逐得逼真，最終我哋『追殺』完之後，仲建立咗信任，成為咗朋友。」

入行8年的陳雅麗在香港出世，但一直在內地發展，今次拍攝香港劇集，感覺幸福，她說：「今次角色好多面性，好似由最初做孤獨精，後來又南出現，我個性就變得溫柔，到之後有抑鬱症，作為演員可以遇到呢個角色，好幸福，可以畀到觀眾睇到自己咁多元化嘅演繹。」此外，她透露去到劇集尾段，她有一場戲極具挑戰性的爆喊戲，要在樓梯邊行兼講冗長對白，希望觀眾拭目以待。