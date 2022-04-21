金宵2︱湯洛雯冧豬吹乾偶像　郭子豪原來冇下體

熱播劇《金宵大廈2》昨晚（20日）播出單元7《OPPA上》，倩儀（由湯洛雯飾）本身是一名補習老師，亦是追星一族，與學生一同追星，甚具心得，她的偶像是韓星OPPA Kim（郭子豪飾），為看Kim演唱會不惜花盡積蓄買黃牛，可惜Kim爆出長期酗酒致醉酒裸跑，演唱會要臨時取消，其廣告代言亦一併下架，被一沉百踩，唯獨倩儀依然對偶像一條心，還將Kim的1比1人形紙板帶回家。

故事講述有流星穿過大氣層，落到紙板人上，紙板人突然有心跳，變成會行會說話的人，在金宵大廈游走，還有意識要趕去演唱會開騷，路經街口時，不慎被人用水潑濕身，紙板遇水立即變軟攤在地上，倩儀發現偶像原來由紙板變成，立即將他帶回家吹乾，還欺騙Kim現正拍攝偶像粉絲真人騷，希望與偶像獨對24小時甜蜜時光。倩儀吹乾Kim身體時，不小心弄穿他的褲子，露出紙板人身體沒有下體，十分搞笑。

而另一邊廂，Joey（陳山聰飾）向Lydia（李施嬅飾）正式攤牌，公開大家的身份並非Maurice和Ella，Joey為尋找Ella，呃Lydia以索取去平行時空的方法，知道原來可以透過靚寶或者Lam（張彥博飾）去平行時空，最後Joey終透過靚寶帶領在七樓半找到Ella。