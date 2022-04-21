曾被強加露毛戲拒拍　水原希子爆監製摸女星大髀

曾因工作受性騷擾的日本女星水原希子，早前透過雜誌發長文，狠批影圈多年來濫權及潛規則現象，事後反遭網民指摘，質疑她趁機抽水。她隨後開直播談及此事，不禁委屈爆喊，大呻「非常痛苦！」

水原希子近日再接受該雜誌訪問，談及去年主演的Netflix全裸女同志片《彼女》，事前已知道跟女星佐藤穗奈美扮演的女同志情侶有大膽情慾戲，但影片監製梅川治男卻在開拍之際，突然要求她露毛演出，她坦言當初如果知道要露毛，就不會接拍。

水原希子拒絕梅川的露毛提議後，對方竟然說：「不然把毛剃掉，貼上假毛怎樣？」她則明言：「不管真毛、假毛，我就是不想讓人覺得我露毛，他卻不了解我的意思！」其經理人還收到梅川電郵，說是Netflix的製作人亦希望水原希子露毛。最終經過梅川、導演、經理人與Netflix相關人士協商後，導演稱會用拍攝角度遷就，合約上亦例明會貼上保護措施及不露毛的條款。

水原希子坦言對此事感到非常難過，又指事前如有說明露毛演出的目的與必要性，她或許會考慮，但對方沒拿出合理的理由來說服她，只是一味要求她露毛，感覺並不重視其演技，而是一心只想用水原希子首度露毛為賣點，故她到現在仍無法看《彼女》，這部作品讓她身心俱疲。

之後水原希子還大爆在《彼女》開拍前的聚餐上，看到梅川摸其他女星大髀等性騷擾行為，她又寄語年輕女演員：「就算被覺得囂張也沒關係，要堅守自己的底線。我相信打造出不必顧忌而能說出心聲的環境，關係到整個行業的未來。」對於水原希子指控曾被要求露毛，Netflix方面則回應稱沒這回事。