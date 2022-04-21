穿上Pokémon　化身小精靈訓練師

最受大人小孩喜愛的Pokemon，近年人氣持續高企，更頻頻出現在各式品牌的聯名單品上。最新鮮熱辣的例子有日牌Graniph推出的一系列Pokémon主題服飾，以及與ASICS攜手打造童裝波鞋系列，每一款都融入了遊戲角色的設計元素，又萌又易穿搭，要隨時變身小精靈訓練師真係話咁易！

可愛精靈服飾

日系服飾品牌Graniph最近一次過推出22款服飾，包括百搭耐穿的基本款Tee、寬鬆落肩剪裁Tee、短袖襯衫以及直筒短袖one piece。服飾上印有包括比卡超、伊貝、奇異種子、阿爾宙斯等人氣Pokémon角色元素，配色清新可愛的，盡顯初夏活潑感覺！重點是每一款服裝都配合了品牌的特色，舒適且日常，無論出街玩或在家放鬆都適合穿着。

寵物小精靈童鞋

此外，運動品牌ASICS亦帶來3款Pokémon聯乘童裝波鞋。設計師把大家都喜愛的甲賀忍蛙、噴火龍、比卡超及伊布化身為Confi BabyA Pikachu嬰兒鞋、Idaho Baby小童和Idaho Mini中童鞋款。充滿童趣的色彩造型配合易穿設計及透氣親膚物料，就連大人都想要一對！最搶眼的嬰兒鞋設計將整個比卡超融入鞋款之中，鞋踭還有可愛閃電尾巴，穿上後就似帶着一個比卡超。嬰兒鞋與小童鞋尺寸（13.0-15.5cm）一樣，同樣採用單片魔術貼及全開口式鞋舌，方便穿脫亦更貼腳；而中童鞋（16.0-20.0cm）就有魔術貼及鞋帶，可讓小朋友學穿鞋。