王君馨北上爭入新女團　年紀大追夢感動王霏霏

藝人王君馨（Grace）離開TVB後，依家正身在內地拍攝女子舞蹈綜藝節目《了不起舞社》，節目搵嚟台灣藝人蘇有朋、前韓國女團Miss A成員王霏霏、韓國男團NCT泰藉成員李永欽（TEN）、韓團宇宙少女程瀟及街舞世界大賽冠軍贊多做導師，打造國內第一舞蹈女團。節目近日播出第一集，暫時未見Grace出場，不過就見到節目組專登拎佢出場片段做預告「吸客」，明顯受重視。

Grace於預告中，聲淚俱下指自己已經35歲，依家呢個年紀都仲追夢：「我今年35歲了，我還是有夢想的。但是去追夢，可能年紀一路一路大的時候，你就會非常害怕冒險。」一段發言感動到現場兩位導師爆喊，當中王霏霏就鼓勵佢話：「夢想是很寶貴的，我覺得你來這邊這個勇氣就是非常非常大的。」而TEN亦忍唔住哽咽支持，蘇有朋都話想睇到佢喺節目中有所發揮，備受睇好。

而Grace人氣亦有增無減，雖然佢係節目中60位參賽者中年紀最大，但係佢都揮低一眾妹妹，根據目前社交網粉絲排名，佢至今有103.9萬人追蹤排在第4，而頭三名分別係SNH48成員李佳恩（204.7萬）、唐莉佳（168.4萬）、由淼（107.7萬）。今次Grace參賽亦引起網友興趣，依家已經戚佢建立多個熱話如「#君馨同學去跳舞」等，人氣唔惹少。