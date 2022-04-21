又嚟掌摑事件？！視星Kaley自爆被莎朗史東兜巴星

美國女星Kaley Cuoco主演的HBO Max劇集《空中小姐》（The Flight Attendant）第2季將於今日上線，而新一季將有美國女星莎朗史東(Sharon Stone) 加盟，與Kaley Cuoco合演一對關係疏離的母女。而Kaley近日受訪時就率先預告她與莎姐在劇作有「肉搏戲」。她更自爆拍攝時被對方摑了幾巴掌！

她說：「佢（莎朗）係該劇嘅Fans。佢喜愛首季，而聽到我哋為我母親一角選角，選角指導表示佢打嚟留下留言短訊自薦。我當時就諗：『冇可能嘅，直至我發現係真。』」而她自爆劇中她們有一場掌摑鏡頭，而那場戲是即興演出。她說：「那場戲長達10分鐘，充滿情緒化。我哋拍之前，佢（莎朗）同我坐低傾：『如果我喺場戲掂下你，你覺得點？』我就講：『你想點都得，你係莎朗史東。你想點就點。我只係好開心你喺度拍劇。』」之後她就被莎姐掌摑了幾巴掌，而事後莎姐亦即時上前向她道歉！

早前Kaley就在社交網公開她與莎姐的合照，並寫下「媽媽我愛你」，亦不忘幽默表示「自己到底過著什麼樣的生活？！」，可謂完全投入角色裡面。