【醫D病痛】趕走春季懶洋洋　中醫推介「春困」袪濕食療

為何每逢春季，身體都會特別疲倦乏力，無論睡多少都依然會有睡意，出現這些症狀有甚麼解決方案？？就讓註冊中醫師關証顥，為大家解釋「春困」這種現象和推薦湯水給大家。

春季很多人會有零舍睏倦和精神不振等現象，關醫師指中醫角度來說，這種現象稱為「春困」，它並不是一種疾病，只是春天時特別容易有這種現象。如果這類症狀一直持續，可能不只春天，連續6個月都是這樣，屬於一種慢性疲勞，如果早上起床特別容易睏倦，欠缺精神，都是一種正常現象，毋須特別擔心。

中醫角度認為春天是萬物生長的時候，人體氣機和自然氣機都是向外生發的時候，陽氣向上升的過程，未能升發到人體的頭腦，就會出現春困的症狀。會出現「春困」通常分為兩類，第一類是濕氣，濕氣會阻礙陽氣上升；第二類是陽氣升發不足，升不到上去。濕氣分為外濕和內濕，香港屬於嶺南地區本身濕重，再加上春天外濕會加劇，濕氣會困住陽氣上升的過程；至於內濕指脾胃較虛弱，大多是飲食沒有節制，不定時，或者過多肥甘厚味，即是過多油膩的食物所引致。

要養好脾胃，最緊要飲食定時定量，切勿過飢過飽，避免吃太多寒涼的食物。關醫師表示外濕的話，譬如居住的地方濕氣很重，居住在山上或海邊環境，可以考慮添置一部抽濕機，有助降低環境濕度，至於陽氣難以上升的類型，就需要養我們的陽氣，例如做運動，緩步跑、游泳、太極、氣功、打羽毛球等都可以，原則上不要流過多汗水，中醫角度認為流太多汗水，會傷及陽氣和氣血。

關醫師推介濕重人士適合飲用黃芪白朮健脾湯，材料中的山藥有益氣養陰、補脾肺腎的功效；白朮有補氣健脾、燥濕利水的功效；茯苓有利水滲濕、健脾安神的功效；白扁豆有健脾、化濕、消暑的功效；黃芪有補氣固表、利水消腫的功效。再推介另一款食譜，給陽氣不足的人士食用，就是韭菜炒雞蛋，材料準備韭菜一束、雞蛋兩隻，韭菜有補腎溫陽、益肝健脾的作用，當一般炒雞蛋去烹調，就有這種功效。