張敬軒演唱會重開　加開一倍場數應對新措施

張敬軒去年底在紅館舉行18場跨年倒數演唱會，但年初因疫情而暫停，有8場已經購票的觀眾未能進場欣賞，隨着疫情暫緩後，今日（21日）起康文署公布將恢復現場觀眾演出活動，軒仔紅館個唱得以重開。

軒仔個唱主辦單位英皇娛樂正式發出公告，《The Next20張敬軒演唱會》將於今年5月10日至29日舉行，共16場演唱會。至於為何由8場變16場，因為是紅館座位安排措施上，應政府防疫條例，入座人數只可以是全館人數的一半，相連座位不得超過四個，與年頭的防疫條例入座七成人數不同，為了不讓每一位堅持不退票的歌迷朋友失望，軒仔只得操勞一點，唱多一倍場數，先可以令每一位不退票觀眾補回欣賞演唱會。

因應這個重新調配座位安排，大會又多出了小量門票可以公開發售，曾經錯過，或退票又想再次買到軒仔演唱會飛的朋友，可以留意於5月4日撲飛！而主辦單位需重新編排所有持有之前演唱會門票之座位及印製全新門票以作補場之用，有關換領新門票詳細資料，可到官方上瀏覽詳情。是次能再於紅館再開騷，大家也十分珍惜及開心，大會於紅館場內，跟政府防疫指示，做足防疫措施，確保安全，入場觀眾也須遵守一切防疫預防措施。