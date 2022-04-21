撐本土經濟　繼續消費優惠多多

疫情回落，市民在持續提高警覺的同時，加上消費券的出現，讓各位的消費意欲略有提升。坊間有餐廳、酒店推出各項消費優惠刺激市道，無論是想儲糧，又或和親友飲飲食食，甚至選擇酒店住宿，都倍感超值。

新店限時優惠

經歷早前全城搶糧的慘況，相信各位市民都深深明白到積穀防饑的重要性，想到超市㨂選平靚正的貨品，要小心選擇。剛於將軍澳開分店的新世界韓國食品，集超市、韓式便當、醃肉、Kimchi和健康貨品於一身，新分店亦會派不同大廚於每周作神秘快閃，即席示範整泡菜和各式韓菜，將來亦會讓顧客親身體驗。因應新店開張，由現時至5月31日會出推出多項限時優惠，如惠顧任何貨品送指定盲盒朱古力、單次消費滿指定金額可獲手搖扇或保溫袋，還有指定貨品買一送一、最低半價等優惠，讓客人買得更抵。

暢飲清酒

日本人放工後愛去居酒屋，和同事邊飲酒邊聯宜，夠晒熱鬧，手卷居酒屋 TMK Punk & Rolls 旗艦店於4月21日重裝回歸，除有吞拿魚熱狗 、軟殼蟹和葱花拖羅等美食，於4月21日至5月7日下午5時半至9時半，推出每30分鐘一次Drinks on us，到時餐廳的鬧鐘響起，員工會敲響鑼鼓，為每位客人送上1杯清酒，讓氣氛更加熱熾。

周年優惠

近幾年，香港流行酒店Staycation。灣仔香港瑞吉酒店適逢3周年，在這個4月，旗下的餐廳都有精選的限時菜式，除此之外，酒店推出不同的住宿體驗，如於4月在酒店住宿或在官網預訂客房套票，會獲贈HK$333酒店消費額。預訂由現時至6月30日的3周年住宿體驗，可享2人早餐、2人用3道菜晚餐，3周年經典三重奏會有1瓶香檳、迎賓點心會升級為迷你下午茶和外賣禮盒，於4月入住更有HK$333酒店消費額。4月預訂住宿連早餐精選住宿，可用優惠價HK$3享用早餐。另外指定會員於4月預訂會員專享優惠，可享3倍積分。

消費送美食現金券

對愛食之人來講，在品嘗美食的同時又有回贈，感覺良好。於4月21日至27日，客人於佐敦Eaton HK的美食廣場指定餐廳惠顧滿HK$100，可獲贈HK$50美食現金券，由4月28日至 5月27日於廣場內指定餐廳，每次消費滿HK$100，可使用1張現金美食券。除此之外，於4月21日至27日，酒店及美食廣場內個別餐廳亦有不同優惠，露天酒吧Terrible Baby在下午2時至晚上7時，客人惠顧2輪以上杯飲品，可免贈一輪免費飲品。Flower Years於下午3時至晚上9時，惠顧指定招牌安格斯漢堡及啤酒套餐，可享買一送一。The Meat Co.推出驚喜價享用250克澳洲M5和牛肉眼扒，大家可按個人喜好選擇。

人氣餅食

喜歡餅食的對皇玥這個餅食店絕不陌生，品牌多款人氣餅食如包括蝴蝶酥、脆曲奇、蛋卷及薄脆等，當中的米芝蓮蝴蝶酥更選用法國天然牛油，以多款新鮮食材和秘製酥皮搭配，調整成蝴蝶酥的製法和大小，凸顯酥香鬆脆口感。而蜂巢蛋卷更採用古法炮製，精研數十道繁複工序，堅持不添加任何人工色素和化學添加劑，令蛋卷呈現蜂巢般的效果，口感更加酥鬆。品牌全線由即日起推出多重消費券優惠，於門店以4大電子消費平台以消費券選購餅食產品淨額滿HK$500、HK$800以及HK$1,000，分別送出脆曲奇精裝禮盒一盒、蛋卷精裝禮盒和脆曲奇精裝禮盒各一盒，以及蝴蝶酥精裝禮盒、蛋卷精裝禮盒、脆曲奇精裝禮盒各一盒。