防疫措施放寬︱陶大宇等足3個月終找數　唱爆《倒轉地球》

藝人陶大宇今日（21日）以「正能量大使」身份出席觀塘apm商場活動，引來市民包圍兩層樓觀賞，席間大宇除了與現場人士互動，又獻唱《唱這歌》及被他翻唱到Hit爆的《倒轉地球》炒熱氣氛，當大宇擺出其水撥招牌動作時，有小朋友也跟住做，非常可愛。

首次於香港公開場合演繹《倒》，大宇表示與之前在電視台演繹感覺不同：「原來戴住口罩唱歌係好辛苦，因為抖唔到氣，所以要用力同大聲，但平時做運動戴口罩又冇事喎！」更指是日活動原定1月舉行，最終延至防疫措施放寬的今天，足足等了3個月才「找數」，問到抗疫之日常？他說：「做運動同下廚（工作有冇打亂？）都有，依家逐步嚟，工作都係網上為主，之前同一隊組合合作，喺MV度跳舞，搵咗麥秋成編舞，但都係我可以掌握到嘅舞步。（有冇其他活動要找數？）內地有5場表演等緊，但最快都要年中打後先返去，香港呢邊就有套參演嘅網劇《女法醫JD》就嚟播，都會協宣傳。」

談到防疫措施今日首階段放寬，大宇透露有意約朋友食飯，也想帶媽咪出街抖抖氣：「佢都好耐冇出街，不過呢幾日市面氣氛變好，街上多咗好多人，又會塞車，所以都會出去想捧場，幫襯吓啲食肆，最緊要疫情快啲過去，大家可以恢復正常生活，咁就開心啦！」